Primul caz de Ebola confirmat în Franța

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 13:34

Autoritățile sanitare franceze au confirmat primul caz de Ebola din Franța asociat actualului focar din Republica Democrată Congo. Este vorba despre un medic care s-a întors recent dintr-o misiune umanitară în Congo și care a fost testat pozitiv pentru virus.

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