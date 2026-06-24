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Extern· 1 min citire
Primul caz de Ebola confirmat în Franța
Ebola
Autoritățile sanitare franceze au confirmat primul caz de Ebola din Franța asociat actualului focar din Republica Democrată Congo. Este vorba despre un medic care s-a întors recent dintr-o misiune umanitară în Congo și care a fost testat pozitiv pentru virus.
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