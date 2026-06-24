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Primul caz de Ebola confirmat în Franța

Ebola

Ebola

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 13:34

Autoritățile sanitare franceze au confirmat primul caz de Ebola din Franța asociat actualului focar din Republica Democrată Congo. Este vorba despre un medic care s-a întors recent dintr-o misiune umanitară în Congo și care a fost testat pozitiv pentru virus.

Ministerul Sănătății de la Paris a anunțat că pacientul este izolat, iar autoritățile desfășoară o anchetă epidemiologică pentru identificarea și monitorizarea persoanelor cu care acesta a intrat în contact, potrivit The Independent. Oficialii au precizat că riscul pentru populația generală din Europa rămâne scăzut.

Între timp, epidemia din Congo continuă să se extindă. Potrivit autorităților congoleze, numărul cazurilor confirmate a ajuns la 1.094, iar Organizația Mondială a Sănătății (OMS) avertizează că focarul actual a înregistrat cel mai mare număr de îmbolnăviri confirmate în prima lună dintre toate epidemiile de Ebola documentate până acum. Boala a provocat deja sute de decese, copiii fiind printre cele mai vulnerabile categorii afectate.

Specialiștii OMS atribuie amploarea epidemiei răspândirii inițiale a virusului în zone urbane dens populate, ceea ce a îngreunat eforturile de control. Organizațiile internaționale și autoritățile sanitare continuă să intensifice măsurile de combatere a bolii, inclusiv prin utilizarea unor tratamente experimentale și desfășurarea de studii clinice în zonele afectate.

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