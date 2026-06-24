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Extern· 2 min citire
Aliatul lui Starmer se retrage din cursa pentru scaunul de premier al Marii Britanii. Candidatul pe care îl susține
Darren Jones (foto: profimedia)
Darren Jones, unul dintre cei mai apropiați aliați ai premierului britanic Keir Starmer, a anunțat miercuri că nu va candida pentru conducerea Partidului Laburist și și-a declarat sprijinul pentru Andy Burnham.
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