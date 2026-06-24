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Aliatul lui Starmer se retrage din cursa pentru scaunul de premier al Marii Britanii. Candidatul pe care îl susține

Darren Jones (foto: profimedia)

Darren Jones (foto: profimedia)

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 11:14

Darren Jones, unul dintre cei mai apropiați aliați ai premierului britanic Keir Starmer, a anunțat miercuri că nu va candida pentru conducerea Partidului Laburist și și-a declarat sprijinul pentru Andy Burnham.

Decizia sa elimină practic singura potențială rivalitate internă serioasă, consolidând poziția lui Burnham ca favorit de necontestat la succesiunea lui Starmer. „Andy Burnham va fi următorul prim-ministru. Și dacă ar avea loc o competiție între membrii Partidului Laburist, el ar câștiga”, a declarat Jones pentru Sky News.

Jones, susținere pentru Burnham

Retragerea sa din cursă face acum foarte probabilă preluarea funcției de prim-ministru de către Burnham chiar de la mijlocul lunii iulie, evitând o campanie internă prelungită care s-ar fi putut extinde până în septembrie, conform Reuters.

Jones a precizat că a purtat discuții aprofundate cu Burnham pe teme economice și că a primit asigurări privind direcția pe care acesta intenționează să o urmeze. Politica economică a lui Burnham stârnise anterior îngrijorări în rândul investitorilor, după ce fostul primar al Greater Manchester declarase în 2025 că Marea Britanie trebuie să înceteze să mai fie „la mâna piețelor de obligațiuni”, afirmații pe care le-a nuanțat ulterior.

Schimbările de la vârful laburiștilor au fost declanșate după ce Keir Starmer a anunțat luni că demisionează din funcția de lider al partidului, în urma lunilor de presiuni generate de scăderea în sondaje și de rezultatele slabe la recentele alegeri locale. Dacă Andy Burnham va prelua conducerea guvernului britanic, el va deveni al șaptelea premier al Marii Britanii din ultimii zece ani.

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