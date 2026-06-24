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CCR ar putea decide miercuri în cazul sesizării lui Nicușor Dan privind Legea plajei Mării Negre

Marea Neagră

Marea Neagră

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 09:29

Curtea Constituțională a României ar putea pronunța miercuri o decizie în dosarul privind sesizarea de neconstituționalitate formulată de președintele Nicușor Dan asupra Legii privind utilizarea plajei Mării Negre.

Sesizarea a fost transmisă Curții în noiembrie 2025 și vizează Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă.

Titularul dreptului de proprietate este statul

Legea contestată prevede posibilitatea ca titularul dreptului de proprietate asupra plajelor să atribuie în folosință gratuită autorităților administrației publice locale din localitățile riverane Mării Negre o cotă de până la 20% din suprafața plajelor utilizate în scop turistic, cu destinația de plajă publică.

În sesizarea sa, șeful statului subliniază că titularul dreptului de proprietate este statul, plajele și faleza mării figurând în lista bunurilor aparținând domeniului public al statului. Prin urmare, autoritățile locale, care nu sunt instituții de utilitate publică, nu au capacitatea juridică de a primi astfel de terenuri în folosință gratuită.

Președintele consideră că prevederile legii contravin articolului 136, alineatul 4, teza finală din Constituția României, care reglementează regimul proprietății publice și condițiile în care bunurile statului pot fi transmise altor entități.

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