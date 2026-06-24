Advertising
Advertising
Social· 1 min citire
CCR ar putea decide miercuri în cazul sesizării lui Nicușor Dan privind Legea plajei Mării Negre
Marea Neagră
Curtea Constituțională a României ar putea pronunța miercuri o decizie în dosarul privind sesizarea de neconstituționalitate formulată de președintele Nicușor Dan asupra Legii privind utilizarea plajei Mării Negre.
Citește și
- 10:28Trafic blocat pe Valea Oltului, timp de mai multe ore, după ce un TIR a plonjat în Olt: imagini halucinante VIDEO
- 09:22Noi detalii despre peștele-iepure care a speriat turiștii din Grecia. Specialiștii explică riscurile reale: „Marea nu este o piscină”
- 09:13Haos provocat de furtuni în toată țara: peste 1.700 de misiuni pentru pompieri în doar 24 de ore
- 08:56Blocul din Galați lovit de dronă rusească, în plin proces de reparații. Familia afecatată nu se mai întoarce
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News