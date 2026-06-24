CCR ar putea decide miercuri în cazul sesizării lui Nicușor Dan privind Legea plajei Mării Negre

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 09:29

Curtea Constituțională a României ar putea pronunța miercuri o decizie în dosarul privind sesizarea de neconstituționalitate formulată de președintele Nicușor Dan asupra Legii privind utilizarea plajei Mării Negre.

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