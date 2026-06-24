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Social· 1 min citire
Exod de forță de muncă la Damen Mangalia: foști angajați pleacă în Occident pe salarii chiar și de patru ori mai mari
Șantierul Damen Mangalia
Publicat24 iun. 2026, 10:42
SursăRealitatea PLUS
Împinși de rate, foștii angajați de la Damen Mangalia iau drumul străinătății. Plătiți și de patru ori mai bine pe șantierele din Occident, șomerii au început să plece. Ultimii 271 de angajații au intrat în perioada de preaviz care se va sfârși pe 15 iulie.
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