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Exod de forță de muncă la Damen Mangalia: foști angajați pleacă în Occident pe salarii chiar și de patru ori mai mari

Șantierul Damen Mangalia

Șantierul Damen Mangalia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat24 iun. 2026, 10:42
SursăRealitatea PLUS

Împinși de rate, foștii angajați de la Damen Mangalia iau drumul străinătății. Plătiți și de patru ori mai bine pe șantierele din Occident, șomerii au început să plece. Ultimii 271 de angajații au intrat în perioada de preaviz care se va sfârși pe 15 iulie.

Un adevărat exod la Damen Mangalia. Împinși de rate și de șomajul de doar 2.000 de lei pe lună, foștii angajați ai șantierului naval iau drumul Occidentului, unde câștigă și de patru ori mai mult.

Sudorii și specialiștii români sunt vânați de șantierele din Norvegia, Olanda, Italia și Franța, unde salariile ajung la 4.000 de euro pe lună, iar unii încasează chiar 1.400 de euro pe săptămână.

În timp ce ultimii 271 de angajați intră în șomaj, viitorul șantier Damen Mangalia rămâne incert. Prima licitație pentru vânzarea activelor are loc pe 29 iunie, iar noul proprietar va trebui să rezolve nu doar problema investiției de 184 de milioane de euro, ci și lipsa acută de personal, după ce muncitorii au început să plece masiv peste hotare.

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