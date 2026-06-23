Autostrada Unirii A8 prinde contur. Când vor putea circula șoferii pe primii kilometri din acest drum

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 19:29

Horaţiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI), a anunțat marți că lucrările pe primul lot al Autostrăzii Unirii A8 au ajuns la un stadiu fizic de aproximativ 50%.

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