Blocul din Galați lovit de dronă rusească, în plin proces de reparații. Familia afecatată nu se mai întoarce

Publicat 24 iun. 2026, 08:56 Actualizat 24 iun. 2026, 08:58

La câteva săptămâni după ce o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe din Galați, apartamentul distrus de explozie arată aproape la fel ca în noaptea tragediei. Pereții sunt arși, geamurile lipsesc, iar urmele incendiului izbucnit după impact sunt încă vizibile. Drona s-a înfipt chiar în holul locuinței în care trăiau Angela și fiul ei de 14 ani.

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