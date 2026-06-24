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Blocul din Galați lovit de dronă rusească, în plin proces de reparații. Familia afecatată nu se mai întoarce

Blocul din Galați, lovit de drona rusească (foto: Octav Ganea / Inquam Photos)

Blocul din Galați, lovit de drona rusească (foto: Octav Ganea / Inquam Photos)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat24 iun. 2026, 08:56
Actualizat24 iun. 2026, 08:58

La câteva săptămâni după ce o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe din Galați, apartamentul distrus de explozie arată aproape la fel ca în noaptea tragediei. Pereții sunt arși, geamurile lipsesc, iar urmele incendiului izbucnit după impact sunt încă vizibile. Drona s-a înfipt chiar în holul locuinței în care trăiau Angela și fiul ei de 14 ani.

Între timp, cei doi au fost externați și s-au mutat definitiv într-un apartament nou, donat de un om de bună credință. Deși autoritățile au anunțat că locuința distrusă va fi refăcută din bugetul local, familia pare decisă să nu mai revină acolo.

O noapte de coșmar

Angela și fiul ei au fost surprinși de explozie aproape de miezul nopții. Femeia povestește că s-a trezit în momentul în care blocul se zguduia violent, iar focul cuprinsese deja apartamentul.

„M-am trezit direct se zgâlţâia blocul, vibra. Tavanul deja căzuse. Ardea, deci focul deja era când eu m-am ridicat din pat, când am sărit. El s-a trezit direct în foc. Când a deschis uşa a dat direct în incendiu”, a povestit Angela, potrivit presei.

Desculți și răniți, cei doi au reușit să iasă din bloc traversând flăcările, fumul și molozul căzut în urma exploziei.

Reparații complexe, locatari izolați

Blocul a intrat acum într-un amplu proces de reparații. Muncitorii lucrează la refacerea structurii afectate, consolidează armătura, reconstruiesc acoperișul și casa liftului.

„Decopertăm tot ce a fost deteriorat şi refacem. Armătură nouă, hidrotermoizolaţia acoperişului, după care urmează casa liftului. Sperăm să ne mişcăm cât se poate de rapid”, a declarat inginerul constructor.

Liftul este în continuare oprit de trei săptămâni, iar locatarii, mulți dintre ei vârstnici, resimt această situație. „Sunt mulţi care nu au ieşit din case de 3 săptămâni”, a mărturisit un locatar.

Reprezentanții Primăriei Galați asigură că intervențiile se desfășoară cu prioritate. „Important e să se intervină şi să se facă lucrările care sunt urgente, astfel încât să nu fie afectate şi alte apartamente”, a declarat Petrică Pațilea, purtătorul de cuvânt al instituției.

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