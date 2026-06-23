Vârsta la care se pensionează militarii români vs cei din statele NATO. Diferențele majore între sistemele de pensii

Sistemele de pensii militare din statele membre NATO sunt structurate diferit de la o țară la alta. În timp ce unele state membre permit pensionarea la vârste mai reduse, altele se apropie de regulile sistemului civil. Diferit este și modul de calcul al pensiei: fie pe baza ultimului salariu, fie pe baza mediei veniturilor din carieră. Vezi mai jos vârsta la care se pensionează militarii din România vs cei din alte țări NATO.
În Albania, vârsta de pensionare este stabilită în funcție de gradul militar. Subofițerii se pot pensiona la 57 de ani, în timp ce generalii-locotenenți ajung la limita de vârstă la 65 de ani. Pentru trecerea în rezervă este necesară o vechime minimă de 15 ani.
Belgia aplică o vârstă standard de pensionare de 56 de ani pentru majoritatea militarilor, însă aceasta crește pentru gradele superioare. În Bulgaria, militarii se pot retrage începând cu vârsta de 53 de ani, iar pentru anumite categorii speciale, precum piloții sau parașutiștii, limita poate coborî până la 43 de ani.
În Franța, ofițerii pot trece în rezervă de la 43 de ani dacă îndeplinesc condițiile de vechime, în timp ce Germania prevede, în general, pensionarea în jurul vârstei de 55 de ani.
În alte state, precum Canada, Marea Britanie, Polonia sau Ungaria, vârsta standard de pensionare este apropiată de cea din sistemul civil și ajunge la 65 de ani.
Cum sunt calculate pensiile militare
Metodele de calcul diferă considerabil. În Belgia, pensia este stabilită pe baza mediei salariilor din ultimii zece ani de activitate și include anumite indemnizații specifice funcției militare.
În Franța, cuantumul pensiei este raportat la solda brută din ultimele șase luni de activitate, iar valoarea este actualizată anual în funcție de inflație.
Germania utilizează o formulă bazată pe veniturile cele mai mari obținute înainte de pensionare, iar procentul poate ajunge la peste 70% din salariu, în funcție de vechime.
În Canada, militarii cu 25 de ani de activitate pot primi aproximativ jumătate din venitul mediu luat în calcul, iar cei cu 35 de ani de serviciu pot ajunge la 70%. Acesta este și plafonul maxim prevăzut de legislația canadiană.
Statele Unite și Marea Britanie au sisteme complexe
În Statele Unite există mai multe formule de calcul, în funcție de perioada în care militarul a intrat în sistem. Pensia poate fi stabilită raportat la ultimul salariu, la media celor mai bune venituri din ultimii ani sau prin sisteme mixte care combină diferite formule.
În Marea Britanie, pensia este influențată de gradul militar și de condițiile în care a fost desfășurată activitatea. Militarii beneficiază și de suplimente acordate pentru anumite misiuni sau responsabilități speciale.
Polonia aplică un sistem prin care pensia poate reprezenta aproximativ 75% din ultimul salariu, iar pentru vechimi mai mari se acordă bonusuri suplimentare.
Unele țări oferă facilități suplimentare pentru militari
În numeroase state NATO, pensiile militare sunt tratate diferit față de pensiile civile. Unele țări acordă bonusuri pentru activitatea desfășurată în condiții speciale, în timp ce altele permit pensionarea anticipată pentru anumite categorii profesionale.
Există și state în care pensiile militarilor beneficiază de facilități fiscale sau de sisteme suplimentare de protecție socială. În Albania, de exemplu, personalul militar beneficiază de un sistem distinct de asigurări sociale, iar în Canada pensia militară poate fi completată cu alte beneficii obținute prin contribuțiile realizate de-a lungul carierei.
Analiza sistemelor din statele NATO arată că nu există un model unic. Vârsta de pensionare, vechimea necesară și formula de calcul diferă considerabil, însă majoritatea statelor mențin reguli speciale pentru militari, având în vedere natura activității desfășurate și responsabilitățile specifice profesiei.
Cum se pensionează militarii în România
În România, pensiile militare sunt reglementate prin Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat. Sistemul este diferit de cel aplicat majorității angajaților din sectorul civil, deoarece pensia se acordă în baza unor reguli speciale, care țin cont de specificul profesiei militare și de condițiile în care este desfășurată activitatea.
În prezent, pentru obținerea pensiei militare de serviciu este necesară o vechime de cel puțin 25 de ani, dintre care minimum 15 ani trebuie să reprezinte vechime efectivă în serviciu. Vârsta standard de pensionare crește gradual, conform calendarului prevăzut de lege, urmând să ajungă la 65 de ani.
Cuantumul pensiei este stabilit în funcție de baza de calcul prevăzută de legislație și de vechimea acumulată în serviciu. Militarii care au activat în condiții deosebite, speciale sau alte condiții beneficiază de avantaje suplimentare la stabilirea drepturilor de pensie.
Potrivit datelor oficiale prezentate recent de Ministerul Apărării Naționale, peste 60% dintre pensionarii militari încasează pensii nete de cel mult 5.000 de lei pe lună, iar aproximativ o cincime au pensii cuprinse între 5.001 și 7.000 de lei. Doar un procent redus beneficiază de pensii care depășesc aceste valori.
Comparativ cu alte state NATO, România se situează în categoria țărilor care păstrează un sistem distinct de pensii militare, similar celui întâlnit în Franța, Polonia sau Germania, unde personalul militar beneficiază de reguli speciale de pensionare și de calcul al drepturilor bănești, potrivit sursei.