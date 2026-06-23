Vârsta la care se pensionează militarii români vs cei din statele NATO. Diferențele majore între sistemele de pensii

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 20:25

Sistemele de pensii militare din statele membre NATO sunt structurate diferit de la o țară la alta. În timp ce unele state membre permit pensionarea la vârste mai reduse, altele se apropie de regulile sistemului civil. Diferit este și modul de calcul al pensiei: fie pe baza ultimului salariu, fie pe baza mediei veniturilor din carieră. Vezi mai jos vârsta la care se pensionează militarii din România vs cei din alte țări NATO.

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