Cod galben de inundații pe râurile din jumătate de țară: avertismentul hidrologilor

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 13:07

Hidrologii au emis marți o atenționare hidrologică de Cod galben, valabilă în intervalul 23 iunie, ora 12:00 – 24 iunie, ora 09:00, vizând scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici și posibile depășiri ale cotelor de atenție în numeroase bazine hidrografice din țară.

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