Cod galben de inundații pe râurile din jumătate de țară: avertismentul hidrologilor

Hidrologii au emis marți o atenționare hidrologică de Cod galben, valabilă în intervalul 23 iunie, ora 12:00 – 24 iunie, ora 09:00, vizând scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici și posibile depășiri ale cotelor de atenție în numeroase bazine hidrografice din țară.
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis marți, 23 iunie, la ora 11:10, o Atenționare Hidrologică de Cod galben, transmisă către Ministerul Mediului, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Administrația Națională Apele Române, Ministerul Afacerilor Interne, Hidroelectrica și administrațiile bazinale.
Potrivit hidrologilor, fenomenele vizate includ scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile inundații locale, precum și creșteri ale debitelor și nivelurilor pe unele cursuri de apă, existând riscul depășirii cotelor de atenție.
Bazinele hidrografice vizate
Atenționarea se aplică pe râuri din bazinele: Someșul Mare, Crișul Negru, Crișul Alb, Mureș, Arieș, Târnava Mare, Târnava Mică, Bega Veche, Bega, Timiș, Nera, Cerna, Dunăre – afluenții mici amonte de Desnățui, Desnățui, Jiu, Gilort, Motru, Olt, Argeș, Dâmbovița, Ialomița, Prahova și Buzău.
Fenomenele sunt prognozate pentru perioada 23 iunie, ora 12:00 – 24 iunie, ora 09:00, pe fondul precipitațiilor așteptate și al propagării pe cursurile de apă.
Zonele cu risc ridicat
INHGA precizează că probabilitatea și intensitatea viiturilor rapide pot fi mai ridicate pe unele râuri mici din județele:
Hunedoara
Gorj
Sibiu
Vâlcea
Dâmbovița
Buzău
Mesajul hidrologilor
„Având în vedere situația hidrometeorologică actuală și prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, ca urmare a precipitațiilor prognozate și propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menționate, cu posibile depășiri ale cotelor de atenție”, mai arată INHGA.