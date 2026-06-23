România salvează 4,7 miliarde de euro din PNRR pentru autostrăzi și căi ferate

Publicat 23 iun. 2026, 13:22 Actualizat 23 iun. 2026, 13:23

România va menține integral finanțarea de 4,7 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență pentru proiectele de transport, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma. Rezultatul a fost obținut în urma ultimei runde de negocieri cu Comisia Europeană, înainte de termenul-limită din august.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre Romaniapnrrautostrazicai ferate