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România salvează 4,7 miliarde de euro din PNRR pentru autostrăzi și căi ferate

Autostrada

Autostrada

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat23 iun. 2026, 13:22
Actualizat23 iun. 2026, 13:23

România va menține integral finanțarea de 4,7 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență pentru proiectele de transport, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma. Rezultatul a fost obținut în urma ultimei runde de negocieri cu Comisia Europeană, înainte de termenul-limită din august.

„Țara noastră păstrează 4,7 miliarde de euro pentru autostrăzi și căi ferate prin PNRR”, a scris oficialul într-o postare pe Facebook.

Proiectele care rămân în finanțare

România va beneficia în continuare de întreaga componentă nerambursabilă destinată transporturilor, în valoare de 2,1 miliarde de euro grant. Printre proiectele confirmate se numără:

  • Toate loturile Autostrăzii A7, pe tronsonul Focșani – Bacău – Pașcani

  • Lotul lipsă al Autostrăzii A1 dintre Margina și Holdea

  • Primele două loturi ale magistralei feroviare Cluj – Oradea, finanțate din grant

  • Autostrada Bacău – Pașcani, susținută din componenta de împrumut a PNRR

Decontare proporțională, un avantaj-cheie

Una dintre cele mai importante modificări convenite cu Executivul european vizează modul de decontare a lucrărilor. Astfel, lucrările realizate până la 31 august pe A7 Bacău – Pașcani și A1 Margina – Holdea vor putea fi decontate proporțional cu stadiul execuției. Această schimbare elimină riscul pierderii unor sume importante din cauza întârzierilor.

Două luni decisive pentru infrastructură

Perioada imediat următoare va fi dedicată accelerării lucrărilor pe șantierele finanțate prin PNRR. Principalele ținte rămân finalizarea cât mai rapidă a Autostrăzii A7 până la Pașcani și a ultimului tronson al A1 dintre Margina și Holdea, astfel încât România să valorifice integral fondurile europene disponibile până la termenul de 31 august.

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