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Social· 1 min citire
O copilă de 12 ani și-a înscenat propria răpire pentru a încasa bani de la părinți. Poliția a descoperit rapid înșelătoria
Înșelătorie
O minoră de 12 ani din Brazilia a declanșat o anchetă de amploare după ce și-a pus în scenă propria răpire, trimițând mesaje disperate familiei în care cerea bani de răscumpărare. Întreaga poveste s-a dovedit a fi o înscenare elaborată, iar poliția a localizat-o rapid pe fată nevătămată.
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