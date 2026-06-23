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O copilă de 12 ani și-a înscenat propria răpire pentru a încasa bani de la părinți. Poliția a descoperit rapid înșelătoria

Înșelătorie

Înșelătorie

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 08:26

O minoră de 12 ani din Brazilia a declanșat o anchetă de amploare după ce și-a pus în scenă propria răpire, trimițând mesaje disperate familiei în care cerea bani de răscumpărare. Întreaga poveste s-a dovedit a fi o înscenare elaborată, iar poliția a localizat-o rapid pe fată nevătămată.

Fetița a dispărut din locuința sa din Itaiopolis, în nordul statului Santa Catarina, și a început să trimită mesaje părinților în care susținea că fusese răpită, amenințată cu moartea și agresată.

Disperați, aceștia au alertat imediat autoritățile, iar Divizia de Investigații Criminale (DIC) din Mafra a deschis o anchetă de amploare pentru localizarea copilului și identificarea presupusului grup de răpitori.

Cererea de răscumpărare și deznodământul

Minora a reluat contactul cu familia, solicitând o sumă de bani drept condiție pentru eliberarea sa. Înainte ca părinții să poată organiza plata, polițiștii au reușit să o localizeze într-o locuință de la marginea rurală a localității. La fața locului nu exista niciun răpitor, fata nu se afla în niciun pericol, conform Oddity Central.

Consecințe legale

În timpul audierilor, minora ar fi recunoscut că a inventat întreaga poveste pentru a obține bani de la părinți. Ea a fost reținută și acuzată de o faptă asimilată infracțiunii de șantaj. Autoritățile analizează în continuare ce consecințe legale vor fi aplicate, ținând cont de vârsta acesteia.

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