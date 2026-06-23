O copilă de 12 ani și-a înscenat propria răpire pentru a încasa bani de la părinți. Poliția a descoperit rapid înșelătoria

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 08:26

O minoră de 12 ani din Brazilia a declanșat o anchetă de amploare după ce și-a pus în scenă propria răpire, trimițând mesaje disperate familiei în care cerea bani de răscumpărare. Întreaga poveste s-a dovedit a fi o înscenare elaborată, iar poliția a localizat-o rapid pe fată nevătămată.

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