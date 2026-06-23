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Un bărbat a murit după ce a fost lovit cu pumnul de un tânăr de 20 de ani: caz șocant la Satu Mare

Agresiune

Agresiune

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat23 iun. 2026, 09:08
SursăRealitatea PLUS

Anchetă de proporții în Satu Mare. Un bărbat și-a pierdut viața după ce a fost lovit cu bestialitate de un individ de 20 de ani. Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore.

Din primele informații, agresorul ar fi petrecut într-un local împreună cu mai mulți prieteni unde ar fi consumat alcool. Deranjat că ar fi fost urmărit de victimă, tânărul l-ar fi lovit cu pumnul în zona capului.

În urma loviturii, victima, în vârstă de 39 de ani, a căzut la pământ și și-a pierdut cunoștința. Medicii i-au acordat primul ajutor și au făcut manevre de resuscitare.

Victima a fost stabilizată și dusă la spital, însă a intrat în comă și la scurt timp și-a pierdut viața. Poliția și procurorii fac acum cercetări pentru a stabili exact ce s-a întâmplat.

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