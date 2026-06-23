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Social· 1 min citire
Un bărbat a murit după ce a fost lovit cu pumnul de un tânăr de 20 de ani: caz șocant la Satu Mare
Agresiune
Publicat23 iun. 2026, 09:08
SursăRealitatea PLUS
Anchetă de proporții în Satu Mare. Un bărbat și-a pierdut viața după ce a fost lovit cu bestialitate de un individ de 20 de ani. Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore.
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