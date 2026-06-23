Inundații în 8 județe: zeci de case și beciuri afectate, copaci doborâți și mașini avariate

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 09:25

Pompierii din cadrul Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) au intervenit în ultimele 24 de ore în 21 de localități din 8 județe, după ce vijeliile și ploile torențiale au provocat inundații extinse în mai multe zone ale țării.

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