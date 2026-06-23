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Inundații în 8 județe: zeci de case și beciuri afectate, copaci doborâți și mașini avariate

Inundații

Inundații

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 09:25

Pompierii din cadrul Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) au intervenit în ultimele 24 de ore în 21 de localități din 8 județe, după ce vijeliile și ploile torențiale au provocat inundații extinse în mai multe zone ale țării.

Potrivit datelor furnizate de DSU, în intervalul 22 iunie 2026, ora 08:00 – 23 iunie 2026, ora 08:00, au fost afectate localități din județele Caraș-Severin, Covasna, Dolj, Hunedoara, Olt, Sibiu, Sălaj și Timiș.

Echipajele de intervenție au acționat pentru evacuarea apei din 28 de case, 23 de curți și 78 de beciuri/subsoluri. Totodată, au fost degajați 25 de copaci prăbușiți, iar 13 autoturisme au fost avariate în urma fenomenelor meteo extreme.

Cod galben până la ora 21:00

Avertizarea meteo de cod galben de instabilitate atmosferică rămâne în vigoare astăzi, în intervalul 12:00–21:00, vizând zona de munte, sudul Banatului, vestul și nordul Olteniei.

Sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice frecvente și rafale de vânt de 50–70 km/h, cu posibile vijelii și grindină de până la 3 cm. Cantitățile de precipitații pot atinge 15–25 l/mp, depășind local 30–40 l/mp.

Recomandările autorităților

DSU îndeamnă populația din zonele vizate să evite deplasările inutile, să se ferească de copaci, stâlpi și panouri publicitare în condiții de vânt puternic și să nu traverseze cursuri de apă. Cetățenii sunt rugați să nu atingă cablurile electrice căzute și să curețe șanțurile din jurul locuințelor pentru a facilita scurgerea apelor. În caz de urgență, apelați 112.

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