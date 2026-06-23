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Social· 1 min citire
Inundații în 8 județe: zeci de case și beciuri afectate, copaci doborâți și mașini avariate
Inundații
Pompierii din cadrul Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) au intervenit în ultimele 24 de ore în 21 de localități din 8 județe, după ce vijeliile și ploile torențiale au provocat inundații extinse în mai multe zone ale țării.
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