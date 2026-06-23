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Social· 1 min citire
Val de căldură prelungit, cu temperaturi peste medie și ploi puține până la mijlocul lui iulie: prognoza ANM pe 4 săptămâni
Temperaturi / Profimedia
Temperaturile vor depăși constant normalul perioadei în următoarele patru săptămâni, iar ploile vor continua să fie puține în majoritatea regiunilor, potrivit estimărilor ANM pentru intervalul 22.06.2026 - 20.07.2026.
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