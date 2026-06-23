Realitatea.NET
Social· 1 min citire

Val de căldură prelungit, cu temperaturi peste medie și ploi puține până la mijlocul lui iulie: prognoza ANM pe 4 săptămâni

Temperaturi / Profimedia

Temperaturi / Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 08:26

Temperaturile vor depăși constant normalul perioadei în următoarele patru săptămâni, iar ploile vor continua să fie puține în majoritatea regiunilor, potrivit estimărilor ANM pentru intervalul 22.06.2026 - 20.07.2026.

Potrivit meteorologilor, în săptămâna 22-29 iunie, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice perioadei la nivelul întregii ţări, cu abateri pozitive mai accentuate în vest, nord-vest şi centru. Regimul pluviometric va fi local excedentar în sud-vest, însă în restul regiunilor va fi deficitar, mai ales în nord.

În intervalul 29 iunie - 6 iulie, temperaturile medii vor continua să se situeze peste normalul climatologic în toate regiunile, în special în vest, nord şi centru. Cantităţile de precipitaţii vor fi deficitare la nivel naţional, cu un deficit mai pronunţat în nord, centru şi la munte.

Pentru săptămâna 6-13 iulie, ANM estimează valori termice peste cele normale pentru această perioadă în întreaga ţară. Regimul pluviometric va rămâne deficitar în toate regiunile, în special în zonele montane.

În  săptămâna 13-20 iulie, mediile temperaturilor vor continua să depăşească valorile specifice perioadei pe întreg teritoriul României. În schimb, cantităţile de precipitaţii sunt estimate să fie apropiate de normalul climatologic în majoritatea regiunilor.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

ANMprognozatemperaturi

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe