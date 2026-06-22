Descoperire cutremurătoare la Galați: trupul unui necunoscut, găsit în timpul unei operațiuni de salvare

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 15:52

Misiunea de căutare a unui bărbat de aproximativ 40 de ani, dispărut în apele Dunării după răsturnarea unui skijet în zona municipiului Galați, a avut o turnură tragică. Pompierii și scafandrii mobilizați pentru găsirea acestuia au descoperit, în apropierea malului, cadavrul unui alt bărbat, a cărui identitate nu a fost încă stabilită.

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