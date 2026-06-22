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Bucureștiul se încinge: ANM anunță temperaturi de până la 32 de grade și nopți tropicale

Caniculă Capitală/ Profimedia

Caniculă Capitală/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 13:22

Capitala se va confrunta cu o perioadă de vreme călduroasă, cu maxime de 31-32 de grade Celsius și nopți tropicale, în timp ce miercuri sunt așteptate averse, descărcări electrice și posibile căderi de grindină, potrivit prognozei speciale emise de Administrația Națională de Meteorologie pentru perioada 22-24 iunie.

Evoluția temperaturilor în Capitală

Temperaturile maxime vor atinge 31–32 de grade luni și marți, potrivit prognozei speciale emise de ANM pentru intervalul 22 iunie, ora 10:30 – 24 iunie, ora 21:00. Miercuri, valorile vor coborî ușor spre 30 de grade, însă disconfortul termic va rămâne ridicat.

Luni, vremea va fi călduroasă, cu cer variabil și posibile ploi slabe în cursul nopții (aprox. 3 l/mp). Vântul va sufla slab până la moderat. Minimele vor fi de 17–19 grade.

Marți, condițiile se mențin similare: căldură persistentă, disconfort termic ridicat și înnorări temporare seara, când cresc șansele pentru averse (2–5 l/mp) și descărcări electrice. Minimele vor urca la 18–20 de grade.

Instabilitate atmosferică accentuată miercuri

Miercuri, indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități, ceea ce va amplifica senzația de disconfort. După-amiaza sunt așteptate perioade cu averse torențiale (5–10 l/mp, izolat peste 15 l/mp), frecvente descărcări electrice și grindină de mici sau medii dimensiuni.

Vântul va sufla slab și moderat, cu rafale de 40–45 km/h în timpul ploilor și posibil vijelii. Minimele vor fi de 16–19 grade.

Informare meteo în vigoare

Pe tot parcursul intervalului 22–24 iunie, Bucureștiul se află sub o informare meteorologică pentru vreme călduroasă și disconfort termic accentuat.

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