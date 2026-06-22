Bucureștiul se încinge: ANM anunță temperaturi de până la 32 de grade și nopți tropicale

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 13:22

Capitala se va confrunta cu o perioadă de vreme călduroasă, cu maxime de 31-32 de grade Celsius și nopți tropicale, în timp ce miercuri sunt așteptate averse, descărcări electrice și posibile căderi de grindină, potrivit prognozei speciale emise de Administrația Națională de Meteorologie pentru perioada 22-24 iunie.

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