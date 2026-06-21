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Bărbat arestat după ce a sărutat cu forța un minor de 11 ani

Cătușe

Cătușe

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat21 iun. 2026, 15:06
SursăRealitatea PLUS

Incident șocant în Municipiul Beiuș din județul Bihor. Un bărbat a fost arestat după ce a agresat sexual un copil de 11 ani, în plină stradă. Anchetatorii au descoperit că individul este un recidivist periculos: în trecut a ucis în bătaie un alt copil, faptă pentru care bărbatul a executat 11 de închisoare.

Un bărbat din Beiuș a fost arestat pentru 30 de zile după ce miercuri, 17 iunie, la prânz, a agresat un băiat de 11 ani care se întorcea singur de la școală. L-a oprit în centrul orașului, i-a pus întrebări personale și i-a cerut insistent să facă un selfie.

Când copilul a refuzat și a vrut să plece, bărbatul l-a imobilizat și l-a sărutat cu forța pe obraz, apoi i-a dat drumul. Speriat, băiatul i-a spus bunicii, iar tatăl a făcut plângere la poliție.

Agresorul a fost prins în aceeași zi, anchetatorii au aflat că este recidivist. În trecut a omorât în bătaie un alt copil și a stat 11 ani la închisoare, fiind eliberat în anul 2008.

Acum trăiește singur în Beiuș, dintr-o pensie de handicap, iar cunoscuții spun că are accese de furie. Judecătoria Beiuș l-a arestat preventiv pentru 30 de zile și a depus expertiză psihiatrică, dacă va fi găsit vinovat de agresiune sexuală asupra unui minor, riscă între 3 și 10 ani de închisoare, iar dacă nu a avut discernământ, poate fi internat pe termen nelimitat.

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