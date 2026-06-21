Bărbat arestat după ce a sărutat cu forța un minor de 11 ani

Publicat 21 iun. 2026, 15:06 Sursă Realitatea PLUS

Incident șocant în Municipiul Beiuș din județul Bihor. Un bărbat a fost arestat după ce a agresat sexual un copil de 11 ani, în plină stradă. Anchetatorii au descoperit că individul este un recidivist periculos: în trecut a ucis în bătaie un alt copil, faptă pentru care bărbatul a executat 11 de închisoare.

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