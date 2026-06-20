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Social· 1 min citire
Mii de români protestează în stradă pentru reîntregirea familiei Samson: cer readucerea în țară a Sarei și Tianei
Protest pentru reîntregirea familiei Samson (foto: Facebook)
Publicat20 iun. 2026, 14:02
SursăRealitatea PLUS
Zeci de oameni sunt în stradă pentru reîntregirea familiei Samson. Această manifestație de susținere vine la mai bine de trei ani de la preluarea în custodie a surorilor Sara și Tiana Samson de către serviciile sociale din Suedia. În paralel, Ministerul Justiției a prezentat bilanțul demersurilor făcute pentru repatrierea celor două minore, arătând că au fost inițiate peste 75 de acțiuni oficiale și că autoritățile române continuă să caute soluții pentru readucerea fetelor în România și reintegrarea lor în familie.
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