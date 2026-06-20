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Mii de români protestează în stradă pentru reîntregirea familiei Samson: cer readucerea în țară a Sarei și Tianei

Protest pentru reîntregirea familiei Samson (foto: Facebook)

Protest pentru reîntregirea familiei Samson (foto: Facebook)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat20 iun. 2026, 14:02
SursăRealitatea PLUS

Zeci de oameni sunt în stradă pentru reîntregirea familiei Samson. Această manifestație de susținere vine la mai bine de trei ani de la preluarea în custodie a surorilor Sara și Tiana Samson de către serviciile sociale din Suedia. În paralel, Ministerul Justiției a prezentat bilanțul demersurilor făcute pentru repatrierea celor două minore, arătând că au fost inițiate peste 75 de acțiuni oficiale și că autoritățile române continuă să caute soluții pentru readucerea fetelor în România și reintegrarea lor în familie.

Sute de oameni au ieșit astăzi în stradă, în fața ambasadei suedeze pentru a susține familia Samson. Aceștia cer de urgență repatrierea în țară a Sarei și a Tianei și, de asemenea, cer implicarea mai fermă a autorităților române în cazul Samson.

3000 de oameni protestează pentru familia Samson

La protest sunt prezeni și părinții celor două fete. Aceștia au declarat că nu au mai luat legătura cu cele două fete de mai bine de 6 luni și asta pentru că autoritățile suedeze au oprit orice fel de dialog.

Părinții fetelor țin în mâini doi ursuleți de pluș pentru fiecare fată. De asemenea, mama fetelor a fost surprinsă cu lacrimi în ochi, pentru că mai bine de 3 ani de zile fetele nu mai sunt lângă părinți.

La ora 12:40 oamenii au plecat în marș din fața Ambasadei către Piața Victoriei.

Protestul de susținere al familiei Samson va avea loc până la 15:30. Trebuie menționat că la această manifestație participă aproximativ 3.000 de persoane.

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