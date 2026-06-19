Noul „Dubai”, mai aproape de România. Grecia construiește orașul viitorului. Megaproiectul uriaș va fi gata anul viitor

Unul dintre cele mai mari proiecte de dezvoltare urbană din Grecia și totodată unul dintre cele mai ambițioase din Europa avansează spre un moment-cheie, pe terenul fostului aeroport internațional din Atena. Transformarea cunoscută sub numele de Ellinikon este gândită ca un „oraș în interiorul orașului”, construit de la zero, cu funcțiuni rezidențiale, comerciale, de business, sportive și de agrement, integrate într-un singur ansamblu urban.
Primele locuințe din acest nou centru urban sunt așteptate să fie ocupate la începutul anului 2027, pe măsură ce primele faze ale proiectului vor fi finalizate.
Investiția totală este estimată la peste 8 miliarde de euro, iar obiectivul este transformarea completă a fostului aeroport într-un hub urban modern, cu locuințe, birouri, hoteluri, facilități sportive și un parc de coastă de-a lungul Rivierei Atenei.
Investiție uriașă și transformare urbană fără precedent
Oficialii eleni au subliniat că proiectul a depășit deja stadiul de planificare și a intrat în faza de dezvoltare vizibilă pe teren. În timpul unei vizite pe șantier, vicepremierul grec Kostis Hatzidakis a descris evoluția proiectului ca pe un moment decisiv.
„Marea investiție în Ellinikon nu mai este o teorie. Nu mai este vorba doar de buldozere și activități de construcție, ci începe să capete dimensiuni reale", a spus oficialul în cadrul vizitei.
Proiectul este considerat cea mai importantă investiție privată din istoria Greciei și este estimat să contribuie cu aproximativ 2,5% la PIB-ul țării. Lucrările se desfășoară simultan pe peste 40 de șantiere active, cu aproximativ 3.000 de muncitori și 18 antreprenori implicați.
Deschiderea treptată a facilităților sportive încă din 2026
Deși ansamblul urban va fi finalizat etapizat până în 2027, unele facilități vor fi deschise publicului mai devreme. Începând din iulie 2026, locuitorii și vizitatorii vor avea acces la primele instalații din parcul sportiv al complexului.
Acestea vor include o pistă de atletism, terenuri de fotbal și tenis, precum și zone dedicate disciplinelor de aruncări. Deschiderea oficială completă a acestor facilități este programată pentru toamna aceluiași an.
În paralel, a fost anunțat un acord între investitorul LAMDA Development și Federația Elenă de Gimnastică. În urma acestuia, federația va beneficia de facilități moderne în Hangar B, una dintre clădirile emblematice ale fostului aeroport, scrie
Cartier rezidențial și dezvoltări deja avansate
Printre cele mai avansate proiecte rezidențiale din cadrul Ellinikon se află complexul Promenade Heights, situat în zona Little Athens. Acesta include 79 de locuințe distribuite în 9 clădiri, cu finalizare estimată în prima jumătate a anului 2027.
Ansamblul face parte dintr-un cartier mai amplu, în care sunt planificate peste 1.100 de locuințe și peste 100 de spații comerciale la parter, concepute ca un oraș pietonal integrat.
În paralel, proiectul include și alte dezvoltări rezidențiale de lux, inclusiv turnuri și clădiri medii cu vedere spre mare, parte din noua arhitectură a Rivierei Atenei.
District de afaceri și turnuri multifuncționale
Componenta de business a proiectului este concentrată în Ellinikon Business District, un spațiu conceput pentru companii internaționale de toate dimensiunile. Aici vor exista atât clădiri joase, cât și un turn comercial de mari dimensiuni, integrat cu zone de retail și ospitalitate.
LAMDA a descris această zonă ca fiind „un refugiu profesional… un district inteligent de ultimă generație care deschide drumul viitorului în locuire, muncă și divertisment.”
Unul dintre elementele centrale este un turn mixt de aproximativ 150 de metri, care va integra spații comerciale, zone de recreere și un hotel de aproximativ 200 de camere.
Hub tehnologic internațional și campus universitar
Proiectulinclude și o componentă puternică de tehnologie și educație. Un acord semnat cu un grup global din domeniul tehnologiei financiare prevede dezvoltarea unui campus de cercetare și inovare globală, care va reuni mii de specialiști din zeci de țări.
Acest campus face parte dintr-un pachet de investiții internaționale estimate la 1,76 miliarde de dolari, provenite din peste 100 de țări.
În plus, Universitatea din Nicosia își va deschide un campus în Grecia, în interiorul Ellinikon, cu spații dedicate cercetării, educației și locuirii studenților, integrate cu tehnologii digitale avansate.
Oraș inteligent bazat pe AI, rețele digitale și infrastructură verde
Întregul proiect este construit pe conceptul de smart city, cu infrastructură digitală avansată, senzori inteligenți, algoritmi AI și rețele de comunicații de mare viteză. Întregul complex va fi acoperit de rețele 5G, internet public și fibră optică de mare capacitate.
„Smart Ellinikon își propune să ofere o viață de zi cu zi asistată digital pentru rezidenții și angajații săi”, a transmis dezvoltatorul LAMDA, subliniind că tehnologia este gândită pentru a fi integrată în viața de zi cu zi, nu intruzivă.
Mobilitatea urbană va include soluții electrice, sisteme de car sharing, biciclete și trotinete, toate integrate într-un sistem digital unitar.
Turnuri rezidențiale și proiecte emblematice
Unul dintre cele mai cunoscute elemente ale proiectului este turnul rezidențial de 50 de etaje de pe malul mării, care va deveni una dintre cele mai înalte clădiri din Grecia.
Alături de acesta, alte proiecte rezidențiale de lux includ ansambluri cu apartamente cu vedere panoramică la Marea Egee, unele dintre ele dotate cu piscine private și facilități exclusive pentru rezidenți.
Interesul internațional pentru proiect este ridicat, peste 90% dintre locuințele disponibile fiind deja rezervate de cumpărători din peste 100 de țări.
Parc urban, natură și infrastructură ecologică
Un element central al proiectului este parcul de coastă Ellinikon Sports Park, care se întinde pe aproximativ 287.000 de metri pătrați și este considerat cel mai mare parc de acest tip din Europa.
Aici vor exista terenuri de sport, zone de recreere, piste de alergare și un lac artificial de 14.600 de metri pătrați, înconjurat de trasee pietonale și poduri.
Parcul va include peste 11.000 de copaci și sute de mii de arbuști și plante acvatice, menite să susțină biodiversitatea și să contribuie la filtrarea naturală a apei.
Un model urban pentru viitorul Europei
Ellinikon este prezentat de dezvoltatori ca un model de referință pentru viitoarele orașe inteligente, combinând tehnologia, sustenabilitatea și arhitectura modernă la scară mare.
O mare parte din clădirile fazei inițiale respectă deja standarde internaționale de eficiență energetică, iar reciclarea materialelor de construcție și utilizarea energiei solare sunt integrate în designul general.
Dacă proiectul își respectă calendarul, Grecia ar putea inaugura în 2026–2027 unul dintre cele mai avansate centre urbane construite vreodată în Europa.