Noul „Dubai”, mai aproape de România. Grecia construiește orașul viitorului. Megaproiectul uriaș va fi gata anul viitor

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iun. 2026, 23:02

Unul dintre cele mai mari proiecte de dezvoltare urbană din Grecia și totodată unul dintre cele mai ambițioase din Europa avansează spre un moment-cheie, pe terenul fostului aeroport internațional din Atena. Transformarea cunoscută sub numele de Ellinikon este gândită ca un „oraș în interiorul orașului”, construit de la zero, cu funcțiuni rezidențiale, comerciale, de business, sportive și de agrement, integrate într-un singur ansamblu urban.

Distribuie articolul