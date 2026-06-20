Vedetă din România, la un pas de moarte după operațiile estetice

Publicat 20 iun. 2026, 08:59 Sursă Realitatea PLUS

Laurette a ajuns din nou pe mâinile medicilor după ultima operație! Cunoscuta vedetă a trecut prin zeci de intervenții timp de 6 luni, din cauza unei infecții. Totul după ce, în 2019, și-a făcut o procedură estetică.

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