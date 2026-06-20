Advertising
Advertising
Social· 1 min citire
Vedetă din România, la un pas de moarte după operațiile estetice
Laurette
Publicat20 iun. 2026, 08:59
SursăRealitatea PLUS
Laurette a ajuns din nou pe mâinile medicilor după ultima operație! Cunoscuta vedetă a trecut prin zeci de intervenții timp de 6 luni, din cauza unei infecții. Totul după ce, în 2019, și-a făcut o procedură estetică.
Citește și
- 08:17Calea Victoriei, închisă traficului în weekend. Ce se întâmplă și pe unde poți ocoli
- 23:43România nu pierde niciun ban din PNRR. Negocierile cu Bruxelles-ul s-au încheiat cu succes
- 23:02Noul „Dubai”, mai aproape de România. Grecia construiește orașul viitorului. Megaproiectul uriaș va fi gata anul viitor
- 22:34Patru răniți după ce o mașină s-a răsturnat pe drumul spre Poiana Brașov
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News