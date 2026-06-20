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Vedetă din România, la un pas de moarte după operațiile estetice

Laurette

Laurette

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat20 iun. 2026, 08:59
SursăRealitatea PLUS

Laurette a ajuns din nou pe mâinile medicilor după ultima operație! Cunoscuta vedetă a trecut prin zeci de intervenții timp de 6 luni, din cauza unei infecții. Totul după ce, în 2019, și-a făcut o procedură estetică.

După ultima intervenție, Laurette a mers acasă, însă la scurt timp a observat că lucrurile nu evoluează bine.

Din cauza unei noi infecții la picior, medicii au decis să o interneze din nou pentru investigații și monitorizare.

Din spital, vedeta a transmis și un avertisment pentru femeile care se gândesc să apeleze la proceduri estetice. Laurette spune că sănătatea ar trebui să fie mereu pe primul loc și că nicio schimbare fizică nu merită o suferință atât de mare.

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