Cât de bine s-ar descurca România în primele 24 de ore dacă ar fi atacată? Răspunsul tranșant al șefului Forțelor Terestre

Publicat 19 iun. 2026, 17:05 Sursă Adevarul

Discuțiile despre securitatea României au devenit tot mai frecvente în ultimii ani, pe măsură ce războiul din Ucraina continuă la doar câteva sute de kilometri de granițele țării. În acest context, una dintre întrebările care apare constant este legată de capacitatea de reacție a Armatei Române în cazul unui scenariu extrem: un atac asupra teritoriului național.

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