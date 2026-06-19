DIICOT a reținut cinci suspecți pentru trafic de droguri. Canabis și ciuperci halucinogene, aduse în România prin firme de curierat

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iun. 2026, 17:07

Procurorii DIICOT au reținut cinci persoane suspectate de trafic intern și internațional de droguri de risc și mare risc, în cadrul a patru dosare penale distincte instrumentate de Structura Centrală a instituției. Suspecții ar fi folosit firme de curierat internațional pentru a introduce în România canabis, ciuperci halucinogene și alte substanțe interzise.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre DIICOTsuspecticannabisciupercidroguricurier