DIICOT a reținut cinci suspecți pentru trafic de droguri. Canabis și ciuperci halucinogene, aduse în România prin firme de curierat

Procurorii DIICOT au reținut cinci persoane suspectate de trafic intern și internațional de droguri de risc și mare risc, în cadrul a patru dosare penale distincte instrumentate de Structura Centrală a instituției. Suspecții ar fi folosit firme de curierat internațional pentru a introduce în România canabis, ciuperci halucinogene și alte substanțe interzise.
Peste 5,6 kilograme de canabis, aduse din Spania
În primul dosar, un bărbat de 35 de ani este acuzat că a comandat din Spania peste 5,6 kilograme de canabis, expediate ulterior în țară prin curierat. Joi, suspectul a fost prins în flagrant în Sectorul 6 al Capitalei, având în autoturism întreaga cantitate de droguri destinată comercializării.
Ciuperci halucinogene din Olanda, ridicate în flagrant
Al doilea dosar vizează un bărbat de 37 de ani, suspectat că a procurat din Țările de Jos două kituri cu substrat și ciuperci halucinogene în dezvoltare, care conțineau psilocină și psilocibină — substanțe încadrate la droguri de mare risc. Acesta a fost prins în flagrant în Sectorul 5, în momentul ridicării coletului.
O femeie de 39 de ani este cercetată într-un al treilea dosar, după ce ar fi comandat din Olanda un kit similar cu ciuperci halucinogene. În același pachet s-ar fi aflat și o substanță vegetală cu Salvinorin-A, drog de risc. Suspecta a fost prinsă în flagrant în Sectorul 4 al Bucureștiului.
Un kilogram de canabis, adus de doi bărbați din Spania
Al patrulea dosar îi vizează pe doi bărbați de 38 de ani, suspectați că au acționat împreună pentru a introduce din Spania aproximativ un kilogram de canabis, tot prin intermediul firmelor de curierat. Cei doi au fost prinși joi în flagrant în Sectorul 1 al Capitalei.
Procurorii au sesizat Tribunalul București cu propuneri de arestare preventivă pentru toate cele cinci persoane, solicitând mandate de 30 de zile. Investigațiile au fost realizate împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București și cu sprijinul polițiștilor de frontieră de la Aeroporturile București-Otopeni.