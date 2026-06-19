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Politica· 1 min citire

Călin Georgescu, prezent duminică la Târgul din Osica de Sus: „Rămân alături de țăranul român”

Călin Georgescu

Călin Georgescu

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat19 iun. 2026, 17:38
Sursărealitatea.net, Realitatea PLUS

Călin Georgescu a anunțat că va participa duminică, 21 iunie, începând cu ora 7:30, la Târgul de animale și produse agricole din Osica de Sus, județul Olt, într-un gest pe care îl descrie drept unul de solidaritate cu producătorii autohtoni și cu lumea rurală românească.

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, Georgescu a transmis un omagiu adus țăranului român, pe care îl consideră „parte din elita morală autentică” a națiunii.

„Neamul românesc s-a zidit creștin și rural, cu rădăcini adânci în pământ, sat, muncă și credinta”

„Țăranul român a păstrat România vie și întreagă, chiar și în vremuri în care cei vremelnic aflați la putere o negociau la tarabă.

Țăranii români, producătorii autohtoni, ciobanii și micii antreprenori români sunt parte din acea elită morală autentică pe care acest pământ strămoșesc a dat-o mereu.”, a transmis Georgescu.

Fostul candidat la alegerile prezidenșiale a subliniat că prețuirea sa se îndreaptă către toți cei care „dau pâine țării prin truda lor”, de la țărani, ciobani, la producători locali și mici antreprenori, pe care îi plasează în opoziție cu clasa politică pe care o acuză implicit de trădarea intereselor naționale.

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