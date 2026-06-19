Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Călin Georgescu, prezent duminică la Târgul din Osica de Sus: „Rămân alături de țăranul român”
Călin Georgescu
Publicat19 iun. 2026, 17:38
Sursărealitatea.net, Realitatea PLUS
Călin Georgescu a anunțat că va participa duminică, 21 iunie, începând cu ora 7:30, la Târgul de animale și produse agricole din Osica de Sus, județul Olt, într-un gest pe care îl descrie drept unul de solidaritate cu producătorii autohtoni și cu lumea rurală românească.
Citește și
- 16:50Tensiune la USR. Cine îi ia locul lui Dominic Fritz?
- 16:38Tribunalul Ilfov a stabilit ziua în care va judeca cererea de suspendare a Congresului Extraordinar PNL. Tabăra pro-Bolojan mai are de așteptat
- 16:18Avocatul Toni Neacșu, atac dur la adresa USR în cazul lui Dominic Fritz: „Au uitat de Fără penali în funcții publice”
- 15:56Liderl PNL, atac la Bolojan: „Vrea să ne transforme în partidul unui singur om”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News