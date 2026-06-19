Călin Georgescu, prezent duminică la Târgul din Osica de Sus: „Rămân alături de țăranul român”

Publicat 19 iun. 2026, 17:38 Sursă realitatea.net, Realitatea PLUS

Călin Georgescu a anunțat că va participa duminică, 21 iunie, începând cu ora 7:30, la Târgul de animale și produse agricole din Osica de Sus, județul Olt, într-un gest pe care îl descrie drept unul de solidaritate cu producătorii autohtoni și cu lumea rurală românească.

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