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Politica· 1 min citire

Nicușor Dan, întâlnire cu Recept Erdogan înaintea summitului NATO organizat de Turcia

Președintele Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iun. 2026, 14:06

Președintele Nicușor Dan se va întâlni mâine cu omologul său Recep Erdogan la ceremonia de transfer a unei noi corvete produse de Turcia către flota militară a României. Întâlnirea celor doi oficiali are loc cu mai puțin de trei săptămâni înaintea summitului NATO care va fi găzduit de Turcia.

Președintele Nicușor Dan, va participa împreună cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, sâmbătă, la Istanbul, la ceremonia de acordare a pavilionului navei din clasa HISAR „Contraamiral August Roman”, a transmis Administrația Prezidențială.

Ceremonialul marchează intrarea navei în serviciul operativ al Forțelor Navale Române, urmând să fie parcurse ulterior etapele pentru dislocarea sa către țară.

Noua corvetă produsă în Turcia va spori capacitatea României de supraveghere și reacție, consolidând securitatea colectivă în regiunea Mării Negre.

Cu prilejul ceremoniei de la Istanbul, cei doi șefi de stat vor discuta despre prioritățile Parteneriatului Strategic bilateral, securitatea regională și pregătirea Summitului NATO de la Ankara din 7-8 iulie.

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