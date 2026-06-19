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Politica· 1 min citire
Nicușor Dan, întâlnire cu Recept Erdogan înaintea summitului NATO organizat de Turcia
Președintele Nicușor Dan
Președintele Nicușor Dan se va întâlni mâine cu omologul său Recep Erdogan la ceremonia de transfer a unei noi corvete produse de Turcia către flota militară a României. Întâlnirea celor doi oficiali are loc cu mai puțin de trei săptămâni înaintea summitului NATO care va fi găzduit de Turcia.
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