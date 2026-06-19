Nicușor Dan, întâlnire cu Recept Erdogan înaintea summitului NATO organizat de Turcia

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iun. 2026, 14:06

Președintele Nicușor Dan se va întâlni mâine cu omologul său Recep Erdogan la ceremonia de transfer a unei noi corvete produse de Turcia către flota militară a României. Întâlnirea celor doi oficiali are loc cu mai puțin de trei săptămâni înaintea summitului NATO care va fi găzduit de Turcia.

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