Realitatea.NET
Politica· 1 min citire

Bolojan bagă PNL în ședință de urgență. Liberalii din jurul premierului demis pregătesc Congresul Extraordinar

Ilie Bolojan și Adrian Veștea

Ilie Bolojan și Adrian Veștea

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iun. 2026, 11:43

Liderii PNL au fost convocați în acestă după-amiază, de la ora 17:00, la ședința Consiliului Național Extraordinar, programată în format online. Întâlnirea are loc într-un moment critic, în care cele două tabere se luptă simultan pentru preluarea guvernului și a conducerii partidului.

Gruparea adunată în jurul premierului desemnat Adrian Veștea a reușit să blocheze în instanță o decizie a conducerii PNL care prevedea sancțiuni pentru liberalii ce susțin formarea unui nou guvern. Decizia a amplificat conflictul intern și a tensionat suplimentar pregătirea congresului.

De cealaltă parte, premierul demis Ilie Bolojan încearcă să folosească ședința Consiliului Național pentru a obține validarea organizării Congresului Extraordinar duminică, astfel încât actuala conducere să poată lua măsuri înainte ca echipa lui Veștea să intre în procedurile parlamentare.

Ședința de astăzi este considerată decisivă pentru direcția PNL, într-un moment în care partidul se află în cea mai dură confruntare internă din ultimii ani.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

PNLconsiliul national extraordinarilie bolojanadrian vestea

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe