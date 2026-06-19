Tribunalul Ilfov a stabilit ziua în care va judeca cererea de suspendare a Congresului Extraordinar PNL. Tabăra pro-Bolojan mai are de așteptat

Publicat 19 iun. 2026, 16:38 Sursă Agerpres

Tribunalul Ilfov a stabilit, pentru data de 3 iulie, termenul pentru judecarea cererii depuse de 16 parlamentari liberali, care fac parte din gruparea anti-Bolojan, de suspendare a deciziei de convocare pentru duminică a Congresului Extraordinar al PNL.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre PNLtribunalCongres Extraordinar