Câștiguri de peste 400.000 de lei la Noroc și Loto 5/40. Biletele au fost jucate în Iași și Târgu Jiu

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iun. 2026, 13:56

Două câștiguri importante au fost înregistrate la tragerile loto de joi. La Noroc, categoria a II-a, un jucător a câștigat 242.395,92 lei, iar la Loto 5/40, tot la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig de 160.155,50 lei.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre castiguri loto