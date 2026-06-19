Câștiguri de peste 400.000 de lei la Noroc și Loto 5/40. Biletele au fost jucate în Iași și Târgu Jiu

Două câștiguri importante au fost înregistrate la tragerile loto de joi. La Noroc, categoria a II-a, un jucător a câștigat 242.395,92 lei, iar la Loto 5/40, tot la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig de 160.155,50 lei.
Potrivit Loteriei Române, biletul câștigător de la Noroc a fost jucat la o agenție loto din Iași. La Loto 5/40, câștigătorul a jucat biletul la o agenție loto din Târgu Jiu. La tragerea Noroc de joi, categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 242.395,92 lei. Biletul câștigător a fost jucat la o agenție loto din Iași. Un alt câștig important a fost obținut la Loto 5/40, tot la categoria a II-a. În acest caz, suma câștigată este de 160.155,50 lei, iar biletul a fost jucat la o agenție loto din Târgu Jiu.
Peste 20.000 de câștiguri la tragerile de joi
La tragerile loto de joi, Loteria Română a acordat 20.787 de câștiguri. Valoarea totală a acestora a fost de peste 2,19 milioane de lei. Noi trageri vor avea loc duminică. Vor fi organizate extrageri pentru Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La Loto 6/49, categoria I, reportul a ajuns la peste 33,51 milioane de lei, adică peste 6,40 milioane de euro. La Noroc, reportul cumulat este de peste 7 milioane de lei, echivalentul a peste 1,35 milioane de euro. La Joker, categoria I, se înregistrează un report de peste 457.600 de lei, adică peste 87.400 de euro. La categoria a II-a, reportul este de peste 90.400 de lei, echivalentul a peste 17.200 de euro.
Reporturi și la Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc
La Noroc Plus, categoria I, reportul este de peste 298.400 de lei, adică peste 57.000 de euro. La Loto 5/40, categoria I, se înregistrează un report de peste 1,35 milioane de lei, echivalentul a peste 259.100 de euro. La Super Noroc, categoria I, este în joc un report de peste 264.400 de lei, adică peste 50.500 de euro. Toate aceste sume vor fi puse în joc la tragerile loto de duminică.