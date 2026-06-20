Calea Victoriei, închisă traficului în weekend. Ce se întâmplă și pe unde poți ocoli

Traficul rutier va fi restricționat sâmbătă și duminică pe Calea Victoriei, între Bulevardul Dacia și Splaiul Independenței, în intervalul orar 09:00 – 22:00, pentru desfășurarea proiectului „Străzi Deschise – București, Promenadă Urbană”, potrivit unui comunicat al Brigăzii Rutiere.
Măsura vizează mașinile, bicicletele și trotinetele, însă traficul rutier în intersecții nu va fi afectat.
Ce activități sunt programate
În cadrul proiectului „Străzi Deschise" vor avea loc mini-concerte stradale, spectacole de teatru și dans, ateliere pentru copii, statui vivante și studiouri foto.
Unde se poate traversa Calea Victoriei
Pe durata restricțiilor, traversarea va fi permisă la intersecțiile cu:
Bd. Dacia
Str. C.A. Rosetti
Str. Știrbei Vodă
Str. Ion Câmpineanu
Bd. Regina Elisabeta
Perimetrele restricționate vor fi împrejmuite, iar pietonii vor fi direcționați către trotuare și trecerile de pietoni. Riveranii vor putea accesa domiciliile și unitățile economice din zonă, conform indicatoarelor temporare, sub supravegherea autorităților.
Rute alternative recomandate șoferilor
Varianta 1: Piața Victoriei – Bd. Lascăr Catargiu – Piața Romană – Bd. Gheorghe Magheru – Bd. Nicolae Bălcescu – Piața Universității – Bd. I.C. Brătianu – Piața Unirii – Splaiul Independenței
Varianta 2: Piața Victoriei – Str. Buzești – Str. Berzei
Alte evenimente care afectează traficul sâmbătă
Tot sâmbătă, în Piața Victoriei, Biserica Penticostală Filadelfia organizează o adunare publică între orele 12:00 și 16:00. Participanții se adună începând cu ora 12:00 lângă sediul Ambasadei Suediei din Șos. Pavel D. Kiseleff nr. 43, deplasându-se pe benzile I și II de circulație până în Piața Victoriei (alveola centrală), unde adunarea va avea loc între 13:15 și 15:30, urmată de defluire până la ora 16:00.
De asemenea, cursa de ciclism „MTB 4 Eșarfe" va ocupa banda I de circulație între orele 11:00 și 15:00, pe traseul Aleea Privighetorilor – Str. Vadul Moldovei – aleile din Pădurea Băneasa. Adunarea participanților este programată de la ora 08:00 în parcarea din fața Clubului de Echitație Felix Țopescu – Academia de Poliție, iar premierea și defluirea vor avea loc între 15:00 și 17:00.