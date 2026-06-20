Calea Victoriei, închisă traficului în weekend. Ce se întâmplă și pe unde poți ocoli

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 iun. 2026, 08:17

Traficul rutier va fi restricționat sâmbătă și duminică pe Calea Victoriei, între Bulevardul Dacia și Splaiul Independenței, în intervalul orar 09:00 – 22:00, pentru desfășurarea proiectului „Străzi Deschise – București, Promenadă Urbană”, potrivit unui comunicat al Brigăzii Rutiere.

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