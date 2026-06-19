Primarul din Alba Iulia s-a trezit cu plângere la DNA depusă de operatorul de transport public

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iun. 2026, 21:46

Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a anunțat că pe numele său a fost depusă o plângere penală la Direcția Națională Anticorupție. Demersul a fost făcut de Societatea de Transport Public (STP) Alba Iulia, compania care asigură transportul public local și ai cărei angajați au oprit lucrul în ultimele zile din cauza salariilor restante.

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