Primarul din Alba Iulia s-a trezit cu plângere la DNA depusă de operatorul de transport public

Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a anunțat că pe numele său a fost depusă o plângere penală la Direcția Națională Anticorupție. Demersul a fost făcut de Societatea de Transport Public (STP) Alba Iulia, compania care asigură transportul public local și ai cărei angajați au oprit lucrul în ultimele zile din cauza salariilor restante.
Edilul susține că a fost informat oficial despre demersul făcut de Societatea de Transport Public (STP) Alba Iulia și afirmă că este pregătit să ofere explicații și documente oricărei instituții care va solicita clarificări.
Gabriel Pleșa: „Azi-dimineaţă am fost notificaţi oficial că STP a depus o plângere penală la DNA pe numele meu”
Primarul municipiului Alba Iulia a comentat public situația printr-un mesaj adresat locuitorilor orașului.
„Azi-dimineaţă am fost notificaţi oficial că STP a depus o plângere penală la DNA pe numele meu. (...). Voi răspunde, cu documente, oricărei instituţii care îmi va cere clarificări.
Dar nu pot să nu observ momentul ales: a patra zi de grevă, salarii neplătite, presiune publică maximă - şi brusc, compania aflată în centrul tuturor acuzaţiilor de management prost devine, peste noapte, acuzator.”
Pleșa consideră că verificările unei instituții independente ar putea clarifica disputa care s-a amplificat în ultimele săptămâni între administrația locală și operatorul de transport.
Primarul cere verificarea contractului de transport
Edilul afirmă că privește ancheta ca pe o oportunitate de a lămuri toate controversele apărute în jurul contractului de transport public dintre municipalitate și compania care operează serviciul.
Potrivit acestuia, verificările ar trebui să stabilească exact condițiile în care a fost semnat contractul și modul în care acesta a fost implementat.
În același timp, Gabriel Pleșa susține că responsabilitatea pentru situația actuală aparține conducerii STP și reprezentanților AIDA-TL, despre care afirmă că aveau obligația să urmărească aplicarea corectă a contractului.
Primăria pregătește o companie proprie de transport
În mijlocul conflictului, primarul a anunțat că administrația locală lucrează deja la înființarea unei companii de transport aflate sub controlul direct al municipalității.
Potrivit lui Pleșa, noua structură ar urma să funcționeze cu costuri mai reduse și cu o transparență mai mare în ceea ce privește cheltuirea fondurilor.
Edilul spune că obiectivul este ca locuitorii municipiului să nu mai depindă exclusiv de un singur operator privat pentru transportul public.
Totodată, acesta a transmis că nu intenționează să cedeze presiunilor venite din partea companiei aflate în conflict cu Primăria.
Suspiciuni privind caracterul protestului
Pe lângă disputa financiară, primarul a anunțat că a sesizat Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba și a declarat că are îndoieli în privința caracterului spontan al protestului declanșat de angajații operatorului.
Gabriel Pleșa a solicitat reluarea transportului public cel târziu de luni, chiar dacă inițial doar pentru o parte dintre curse.
Potrivit edilului, serviciul ar trebui să funcționeze măcar la nivelul unei treimi din programul prevăzut în contract.
Alba Iulia, fără transport public de câteva zile
Criza a început miercuri, când angajații STP Alba Iulia au decis să oprească activitatea, reclamând faptul că nu și-au primit salariile și tichetele de masă de peste două luni.
În prezent, sunt asigurate doar cursele care fac legătura dintre municipiu și cele 12 localități membre ale Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local.
Blocajul a afectat mii de călători care folosesc zilnic transportul public pentru deplasările către locul de muncă, școală sau alte activități.
Dispută și pe tema banilor
Operatorul de transport susține că problemele financiare au fost generate de restanțe importante pe care Primăria Alba Iulia le-ar avea față de companie.
Potrivit STP, datoria totală ar depăși 14 milioane de lei. Din această sumă, aproape 9 milioane de lei ar reprezenta servicii prestate în 2025 și aflate în litigiu la Tribunalul Alba, iar peste 5 milioane de lei ar fi aferente serviciilor din 2026.
Reprezentanții societății afirmă că toate sumele solicitate reprezintă compensații pentru servicii efectiv realizate și recepționate și că lipsa acestor bani a dus la imposibilitatea plății salariilor.
De cealaltă parte, Primăria Alba Iulia respinge acuzațiile și susține că este la zi cu plata facturilor care se încadrează în limitele aprobate prin bugetul local pentru serviciul de transport public.
Administrația locală consideră, de asemenea, că neplata salariilor reprezintă o problemă care ține de relația dintre operator și propriii angajați, nu de activitatea municipalității.
În timp ce disputa financiară continuă în instanță, conflictul dintre Primărie și operatorul de transport a ajuns acum și în atenția procurorilor anticorupție.