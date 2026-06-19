Un român a fost condamnat la 15 ani de închisoare în Rusia. Acuze de spionaj în favoarea Ucrainei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iun. 2026, 20:00

Un cetățean român a fost condamnat definitiv de autoritățile ruse la 15 ani de detenție într-o colonie penală de maximă securitate, după ce a fost acuzat că a transmis informații secrete unei agenții de informații ucrainene. Sentința a rămas definitivă pe 19 iunie 2026, potrivit Ministerului Afacerilor Externe de la București.

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