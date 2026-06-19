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Un român a fost condamnat la 15 ani de închisoare în Rusia. Acuze de spionaj în favoarea Ucrainei

Cătușe

Cătușe

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iun. 2026, 20:00

Un cetățean român a fost condamnat definitiv de autoritățile ruse la 15 ani de detenție într-o colonie penală de maximă securitate, după ce a fost acuzat că a transmis informații secrete unei agenții de informații ucrainene. Sentința a rămas definitivă pe 19 iunie 2026, potrivit Ministerului Afacerilor Externe de la București.

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) susține că David-Adrian Kercho ar fi furnizat, în august 2024, date despre localizarea unor sisteme de apărare aeriană din zona Soci, în sudul Rusiei.

Promisiuni de a părăsi Rusia și alăturare unor formațiuni implicate în războiul din Ucraina

În schimb, acesta ar fi primit promisiuni de sprijin pentru a părăsi teritoriul rus și pentru a se alătura unor formațiuni armate implicate în conflictul din Ucraina. FSB a publicat și imagini video cu momentul reținerii, iar bărbatul și-ar fi recunoscut vinovăția, informație care nu a putut fi verificată independent.

România urmărește cazul, dar accesul consular rămâne blocat

Ministerul Afacerilor Externe precizează că monitorizează situația încă din decembrie 2024 și a întreprins demersuri diplomatice prin Ambasada României la Moscova, invocând Convenția de la Viena privind relațiile consulare.

Cu toate acestea, autoritățile ruse nu au permis până în prezent accesul consular la cetățeanul român și nici corespondența cu familia acestuia.

MAE arată, de asemenea, că nici condamnarea definitivă nu i-a fost notificată oficial de către partea rusă și că va continua demersurile pentru protejarea drepturilor consular-legale ale cetățeanului.

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