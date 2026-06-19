Advertising
Advertising
Social· 1 min citire
Un român a fost condamnat la 15 ani de închisoare în Rusia. Acuze de spionaj în favoarea Ucrainei
Cătușe
Un cetățean român a fost condamnat definitiv de autoritățile ruse la 15 ani de detenție într-o colonie penală de maximă securitate, după ce a fost acuzat că a transmis informații secrete unei agenții de informații ucrainene. Sentința a rămas definitivă pe 19 iunie 2026, potrivit Ministerului Afacerilor Externe de la București.
Citește și
- 19:01Concluziile Consiliului European după incidentul cu drona prăbușită pe blocul din Galați
- 18:32Deși este anchetat de DNA, Ciprian Ciucu postează clipuri de campanie
- 17:07DIICOT a reținut cinci suspecți pentru trafic de droguri. Canabis și ciuperci halucinogene, aduse în România prin firme de curierat
- 17:05Cât de bine s-ar descurca România în primele 24 de ore dacă ar fi atacată? Răspunsul tranșant al șefului Forțelor Terestre
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News