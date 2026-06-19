Concluziile Consiliului European după incidentul cu drona prăbușită pe blocul din Galați

Publicat 19 iun. 2026, 19:01 Sursă Agerpres

Discuția privind incidentele cu drone, reflectate și în concluziile Consiliului European de vară, va continua săptămâna viitoare la Gdansk (Polonia), unde România va participa la așa-numitul 'format Helsinki', a declarat vineri președintele Nicușor Dan, după încheierea summitului UE.

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