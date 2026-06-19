Concluziile Consiliului European după incidentul cu drona prăbușită pe blocul din Galați

Discuția privind incidentele cu drone, reflectate și în concluziile Consiliului European de vară, va continua săptămâna viitoare la Gdansk (Polonia), unde România va participa la așa-numitul 'format Helsinki', a declarat vineri președintele Nicușor Dan, după încheierea summitului UE.
''În primul rând, am avut incidentele cu drone, pe care le cunoașteți, și acest fapt a fost reflectat în concluziile Consiliului. Așa cum spus și înainte de reuniune, a fost o oportunitate pentru a reaminti nevoia noastră temporară de sprijin aliat. Vă aduc aminte că pentru moment suntem ajutați de șase state - SUA, Franța, Italia, Spania, Portugalia și Slovacia - pentru protejarea de drone pe linia Dunării. Am avut și discuții bilaterale pe subiectul acesta și discuția va continua săptămâna viitoare în Polonia, la Gdansk, când vom participa la așa-numitul format Helsinki'', a afirmat șeful statului român, într-o conferință de presă.
Concluziile Consiliului European
În concluziile Consiliului European încheiat vineri, liderii statelor membre UE au condamnat ferm recenta escaladare gravă de către Rusia, între care atacurile la scară largă cu rachete și drone îndreptate împotriva civililor din Ucraina și comportamentul din ce în ce mai agresiv, nechibzuit și iresponsabil față de statele membre ale UE, inclusiv acțiunile străine de manipulare a informațiilor și ingerințele străine.
''Incidentul recent în care o dronă rusească încărcată cu explozivi s-a prăbușit peste o clădire rezidențială din România, precum și incidente similare din alte state membre sunt rezultatul direct al războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și amenință securitatea cetățenilor UE și stabilitatea în regiune. Consiliul European condamnă cu fermitate încălcările repetate ale spațiului aerian și ale apelor teritoriale ale statelor membre și subliniază că Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru consecințele comportamentului său de escaladare și ale continuării acțiunilor sale militare. Consiliul European își reafirmă angajamentul ferm față de securitatea tuturor statelor membre'', indică documentul citat.
Referitor la apărare și securitatea europeană, în urma încălcărilor repetate ale spațiului aerian al statelor membre, în concluziile reuniunii este subliniată importanța asigurării apărării tuturor frontierelor terestre, aeriene și maritime ale UE.
''În special, Uniunea Europeană condamnă cu fermitate incidentul grav din 29 mai 2026, în care o dronă rusească încărcată cu explozibil s-a prăbușit peste o clădire rezidențială din România, și recunoaște amenințările imediate de pe flancul estic al UE. Uniunea Europeană își exprimă solidaritatea deplină cu România și cu toate statele membre afectate de incidente similare'', mai arată concluziile Consiliului European încheiat vineri.