Cum ne urmărește Meta pe internet: Tehnologia din spatele colectării de date

Scris de Iulian Budusan Publicat: 12 iun. 2026, 23:58

Meta își extinde rețeaua de monitorizare și nu mai folosește datele utilizatorilor doar pentru publicitate țintită. Compania pregătește terenul pentru a colecta informații despre activitatea ta de pe site-uri externe — din afara Facebook, Instagram sau WhatsApp — cu scopul de a-și antrena și dezvolta noile modele de inteligență artificială.

Distribuie articolul