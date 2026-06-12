Cum ne urmărește Meta pe internet: Tehnologia din spatele colectării de date

Meta își extinde rețeaua de monitorizare și nu mai folosește datele utilizatorilor doar pentru publicitate țintită. Compania pregătește terenul pentru a colecta informații despre activitatea ta de pe site-uri externe — din afara Facebook, Instagram sau WhatsApp — cu scopul de a-și antrena și dezvolta noile modele de inteligență artificială.
Mecanismul prin care Meta reușește să strângă aceste informații se bazează pe așa-numiții „tracking pixels” (pixeli de urmărire). Acestea sunt componente digitale minuscule și invizibile, integrate de dezvoltatori pe o uriașă parte din site-urile de pe internet. Rolul lor este să transmită în timp real către serverele Meta date extrem de detaliate despre comportamentul tău online: ce pagini accesezi, ce produse cauți, cât timp petreci pe o platformă sau ce achiziții efectuezi, conturând astfel un profil digital aproape perfect.
Până de curând, acest uriaș volum de informații era direcționat exclusiv către piața publicității țintite, ajutând companiile să îți afișeze reclame bazate pe interesele tale. Noua politică a gigantului tech extinde însă utilitatea acestor date direct spre zona inteligenței artificiale. Reprezentanții Meta se apără și precizează că schimbarea nu înseamnă o colectare de date noi, ci reprezintă doar o extindere a modului în care compania poate folosi informațiile pe care le primea deja de ani de zile.
Capcana setărilor de confidențialitate: Reclamele pot fi oprite, antrenarea AI nu
Aici apare, însă, cea mai sensibilă problemă legată de confidențialitate. Deși utilizatorii vor avea în continuare acces la setări prin care pot limita reclamele personalizate pe platformele Meta, compania clarifică faptul că aceste opțiuni vin cu limitări majore. Concret, bifele de confidențialitate din contul tău nu opresc partenerii externi să îți trimită datele către Meta și nici nu blochează gigantul tech din a le folosi sub pretextul „îmbunătățirii serviciilor”.
Practic, utilizatorii se află în fața unui fapt împlinit: chiar dacă alegi să refuzi reclamele personalizate și vrei să îți protejezi intimitatea, datele tale din afara rețelelor sociale vor continua să fie folosite ca „combustibil” pentru dezvoltarea Meta AI și a altor produse viitoare bazate pe inteligență artificială.