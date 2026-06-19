România nu pierde niciun ban din PNRR. Negocierile cu Bruxelles-ul s-au încheiat cu succes

Scris de Darius Stănescu Publicat: 19 iun. 2026, 23:43

Dragos Pîslaru, ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, a anunțat vineri seară că România a finalizat cu succes negocierile cu Comisia Europeană privind ultima modificare a PNRR, păstrând întreaga alocare de peste 20 de miliarde de euro.

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