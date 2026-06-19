România nu pierde niciun ban din PNRR. Negocierile cu Bruxelles-ul s-au încheiat cu succes

Dragos Pîslaru, ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, a anunțat vineri seară că România a finalizat cu succes negocierile cu Comisia Europeană privind ultima modificare a PNRR, păstrând întreaga alocare de peste 20 de miliarde de euro.
„Am finalizat pozitiv negocierile tehnice cu Comisia Europeană privind ultima modificare de PNRR. Rezultatul direct: România păstrează un PNRR cu o valoare de peste 20 de miliarde de euro şi menţine integral componenta de bani europeni nerambursabili, cea mai valoroasă parte a acestei finanţări”, a scris Pîslaru pe pagina sa de Facebook.
Ministrul a explicat că, prin ajustarea unor indicatori de investiții și reformularea unor jaloane și reforme, au fost eliminate riscuri majore de penalizare, evitând corecții financiare care puteau însemna pierderi de miliarde de euro. Totodată, au fost păstrate obiectivele esențiale ale reformelor asumate.
Soluții concrete pentru proiecte din infrastructură, sănătate, energie, digitalizare și educație
Potrivit lui Pîslaru, au fost obținute soluții concrete pentru proiecte din infrastructură, sănătate, energie, digitalizare, educație, dezvoltare locală și mediu.
De asemenea, au fost convenite mecanisme care permit recunoașterea progresului deja realizat pe teren, inclusiv prin utilizarea proceselor-verbale de recepție pentru investițiile finalizate.
Detaliile acordului, făcute publice la începutul săptămânii viitoare
Detaliile acordului vor fi făcute publice la începutul săptămânii viitoare, a precizat ministrul. Urmează acum etapa cea mai critică: implementarea tuturor măsurilor până la termenul-limită de 31 august 2026.
„Urmează acum etapa cea mai importantă: implementarea până la 31 august. Mai avem puțin timp la dispoziție, iar fiecare zi contează.
Prioritatea mea a fost și va rămâne aceeași: să aducem în țară cât mai multe fonduri europene și să ducem la bun sfârșit proiectele care modernizează României.”, a transmis Dragoș Pîslaru.