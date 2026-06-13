Podul lui Traian, ascuns între buruieni și gropi: „Vin străini prin bălți ca să vadă!”

Publicat 13 iun. 2026, 08:54 Sursă Realitatea PLUS

Unul dintre cele mai importante vestigii ale României continuă să fie ascuns printre buruieni și gropi. La Drobeta Turnu Severin, piciorul Podului lui Traian, simbol al istoriei romane și atracție pentru mii de turiști, este greu de vizitat din cauza drumului degradat și a lipsei amenajărilor. Autoritățile promit soluții, însă deocamdată monumentul rămâne în paragină.

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