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Cultura· 1 min citire

Podul lui Traian, ascuns între buruieni și gropi: „Vin străini prin bălți ca să vadă!”

Podul lui Traian

Podul lui Traian

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat13 iun. 2026, 08:54
SursăRealitatea PLUS

Unul dintre cele mai importante vestigii ale României continuă să fie ascuns printre buruieni și gropi. La Drobeta Turnu Severin, piciorul Podului lui Traian, simbol al istoriei romane și atracție pentru mii de turiști, este greu de vizitat din cauza drumului degradat și a lipsei amenajărilor. Autoritățile promit soluții, însă deocamdată monumentul rămâne în paragină.

Istoric: „Grija pentru păstrarea podului a fost minimă!”

Cei care ajung la piciorul Podului lui Traian trebuie mai întâi să treacă pe un drum de pământ, plin de denivelări și bălării. Imaginea contrastează puternic cu valoarea istorică a monumentului, considerat una dintre cele mai importante moșteniri ale perioadei romane de pe teritoriul României.

Localnicii spun că locul ar putea deveni o atracție turistică importantă dacă ar fi îngrijit corespunzător.

Primăria susține că lipsa unui drum modern este legată de situația terenului și de proiectele feroviare din zonă.

Și Consiliul Județean anunță investiții pentru valorificarea patrimoniului.

Până când proiectele vor trece de etapa promisiunilor și a avizelor, vestigiul rămâne în umbră, iar istoria se împiedică, la propriu, de gropi și buruieni.

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