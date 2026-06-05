Nicu Alifantis, mesaj-manifest despre prăbușirea culturii în România. Artistul acuză taxe aberante și indiferența politicienilor

Sursă: realitatea.net

Nicu Alifantis lansează unul dintre cele mai dure mesaje din ultimii ani despre starea culturii române. Într-un text amplu, renumitul muzician mărturiște cu tristețe și un soi de resemnare despre semi-eșecul ultimului său turneu național. Muzicianul a descris „lehamitea cronică” în care trăiesc oamenii, despre taxele care sufocă industria evenimentelor culturaleși despre indiferența politică față de cultură.

Mesajul, intitulat „CULTURA… ÎNCOTRO?” , a fost postat pe pagina de Facebook a lui Nicu Alifantis. Artistul descrie un peisaj cultural afectat de taxe crescute, situație ce a dus la întreruperea turneului său „Gemini 2.0”

„Inițial, am crezut că am greșit undeva, că ceva nu a funcționat cum trebuie la mine. M-am uitat în jur la ceilalți colegi de breaslă. Surprinzător, nici pe la ei lucrurile nu arătau tocmai roz ”, mărturisește artistul. „Sărăcia, nesiguranța zilei de mâine, instabilitatea politică și economică… au făcut ca marea majoritate a oamenilor să trăiască într-o lehamite cronică care aproape că a eliminat orice bucurie a sufletului.”

În mesajul său, Alifantis critică dur și efectele deciziilor administrative luate în ultimul ani în domeniul cultural, asociate adesea cu modelul promovat de Ilie Bolojan, model care a dus la restructurări masive în instituții de cultură din mai multe orașe.