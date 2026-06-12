Doliu în lumea artistică. A murit David Hockney, unul dintre cei mai mari artiști contemporani ai lumii

Sursă: Realitatea.Net

Lumea culturală internațională este în doliu după moartea celebrului artist britanic David Hockney, considerat una dintre cele mai influente și inovatoare personalități ale artei contemporane. Renumit pentru picturile sale spectaculoase cu piscine californiene, portrete expresive și experimente artistice realizate cu ajutorul tehnologiei digitale, Hockney s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani.

Potrivit unui comunicat transmis de reprezentanții săi, artistul a murit liniștit la domiciliul său din Londra, pe 11 iunie 2026, cu doar câteva săptămâni înainte de a împlini 89 de ani.

O carieră excepțională întinsă pe parcursul a șapte decenii

Cu o activitate artistică desfășurată pe durata a peste 70 de ani, David Hockney a devenit una dintre figurile definitorii ale artei secolelor XX și XXI. Talentul său remarcabil pentru culoare, compoziție și reinterpretarea realității l-a transformat într-un reper pentru generații întregi de artiști.

Deși a fost asociat cu mișcarea pop art din anii 1960, Hockney a refuzat să rămână captiv unui singur stil artistic. De-a lungul vieții, a explorat constant noi forme de expresie, trecând cu ușurință de la tehnicile clasice la creațiile digitale realizate pe tabletă și iPad.

De la Bradford la Los Angeles: ascensiunea unui artist devenit simbol global

Născut la 9 iulie 1937 în Bradford, într-o familie modestă, David Hockney și-a descoperit pasiunea pentru artă încă din copilărie.

După absolvirea studiilor la Royal College of Art, s-a mutat în 1964 la Los Angeles, oraș care avea să-i influențeze profund opera. Fascinat de lumina Californiei și de stilul de viață specific regiunii, artistul a creat unele dintre cele mai emblematice lucrări ale sale.

„A Bigger Splash”, pictura care a intrat în istoria artei

Printre cele mai cunoscute opere ale sale se numără A Bigger Splash, lucrare care surprinde momentul unei stropiri într-o piscină și care a devenit unul dintre simbolurile artei moderne.

Tema piscinelor a rămas constantă în creația sa, iar în 1972 a realizat celebra pictură Portrait of an Artist (Pool with Two Figures). În 2018, aceasta a fost vândută la licitație pentru peste 90 de milioane de dolari, stabilind la acel moment un record pentru un artist aflat încă în viață.

Artistul care a îmbrățișat tehnologia și nu a încetat să creeze

Spre deosebire de mulți artiști din generația sa, Hockney a adoptat cu entuziasm noile tehnologii. După vârsta de 70 de ani, acesta a început să realizeze lucrări complexe pe iPad, demonstrând că inovația nu are limite de vârstă.

În ultimii ani, artistul a creat numeroase serii inspirate de peisajele din Normandia și Anglia, folosind instrumente digitale pentru a surprinde transformările naturii de-a lungul anotimpurilor.

Omagii din partea marilor instituții culturale

Moartea lui David Hockney a generat reacții emoționante din partea unor importante instituții culturale și personalități publice.

Centre Pompidou a descris opera artistului drept „strălucitoare, vie și eternă”, subliniind capacitatea sa de a se reinventa până în ultimele clipe ale vieții.

La rândul său, Tate Britain a evidențiat „inventivitatea fără limite” și contribuția sa la schimbarea modului în care publicul privește și înțelege arta.

Și guvernul britanic a transmis un mesaj de condoleanțe, apreciind impactul uriaș pe care opera sa l-a avut asupra culturii contemporane și asupra generațiilor de artiști din întreaga lume.

Ultimii ani și moștenirea lăsată în urmă

În 2025, o amplă retrospectivă dedicată lui David Hockney, organizată la Fondation Louis Vuitton, a atras peste 915.000 de vizitatori, confirmând popularitatea și relevanța sa artistică.

Chiar și după această expoziție de succes, artistul a continuat să lucreze și să expună, rămânând activ până aproape de finalul vieții.

David Hockney lasă în urmă o operă impresionantă, care a redefinit arta contemporană și a influențat profund cultura vizuală a ultimelor decenii.