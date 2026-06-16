Românul care a impresionat Napoli cu cea mai bună pizza din lume. Cristian Meleacă a câștigat Trofeul Caputo la Campionatul Mondial de Pizza

România are un nou motiv de mândrie pe scena gastronomiei internaționale. Cristian Meleacă, un pizzar din Oradea, a reușit să cucerească juriul Campionatului Mondial de Pizza desfășurat la Napoli și să câștige prestigiosul Trofeu Caputo, una dintre cele mai importante distincții din domeniu.
Performanța este cu atât mai impresionantă cu cât a fost obținută chiar în orașul considerat leagănul pizzei moderne, acolo unde standardele sunt extrem de ridicate, iar competiția reunește cei mai buni pizzari din lume.
Un succes românesc în capitala mondială a pizzei
Campionatul Mondial de Pizza de la Napoli a adunat în acest an peste 600 de concurenți din 35 de țări, transformând competiția într-una dintre cele mai dificile provocări pentru profesioniștii din domeniu.
Cristian Meleacă a reușit să obțină locul I la categoria „Pizza & Vino”, o secțiune considerată printre cele mai complexe din concurs, deoarece presupune realizarea unei combinații perfecte între o pizza și un vin ales de organizatori.
Pentru român, victoria reprezintă încununarea unui proces de pregătire desfășurat pe parcursul mai multor ani și a participării constante la competiții internaționale de profil.
Secretul pizzei care a cucerit juriul
Provocarea categoriei „Pizza & Vino” constă în armonizarea gusturilor și aromelor dintre preparatul culinar și vinul desemnat fiecărui concurent cu doar 24 de ore înaintea probei.
În cazul echipei din România, alegerea organizatorilor a fost un vin rosé din regiunea Campania. Pornind de la caracteristicile acestuia, Cristian Meleacă și colaboratorii săi au construit o rețetă specială, menită să evidențieze aromele băuturii.
Pizza câștigătoare a avut la bază un aluat maturat timp de 24 de ore și un sos realizat din creveți, înlocuind clasicul sos de roșii. Preparatul a fost completat cu roșii datterini galbene, stracciatella, fileuri de anșoa și coajă de lămâie de Sorrento, ingredientele fiind atent selectate pentru a crea un echilibru perfect între gusturi.
O competiție în care fiecare detaliu contează
Participarea la Campionatul Mondial de Pizza presupune o pregătire riguroasă și o logistică impresionantă. Concurenții trebuie să își asigure singuri majoritatea ingredientelor folosite în competiție, respectând condiții stricte de transport și conservare.
Pentru această ediție, echipa românească a transportat din țară inclusiv unele ingrediente esențiale pentru rețeta prezentată în fața juriului, astfel încât produsul final să respecte exact conceptul gândit înaintea competiției.
Cine este Cristian Meleacă
Originar din Oradea, Cristian Meleacă și-a început cariera în domeniul gastronomiei la sfârșitul anilor '90. De-a lungul timpului și-a perfecționat tehnicile de preparare atât în România, cât și în Italia, acumulând experiență și participând la numeroase competiții internaționale.
La 45 de ani, succesul obținut la Napoli reprezintă una dintre cele mai importante realizări din cariera sa și confirmă nivelul ridicat la care a ajuns gastronomia românească pe plan internațional.
România, remarcată la cel mai important concurs dedicat pizzei
Pe lângă victoria lui Cristian Meleacă, România a fost reprezentată și în alte probe ale competiției, inclusiv în concursul pe națiuni și în categoriile dedicate tradiției și specialităților autentice.
Campionatul Mondial al Pizzaiuolo, ajuns la cea de-a 23-a ediție, este considerat una dintre cele mai prestigioase competiții de profil din lume și are loc anual la Napoli, oraș în care arta preparării pizzei este recunoscută drept patrimoniu cultural imaterial UNESCO.