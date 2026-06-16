Românul care a impresionat Napoli cu cea mai bună pizza din lume. Cristian Meleacă a câștigat Trofeul Caputo la Campionatul Mondial de Pizza

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 16 iun. 2026, 16:48

România are un nou motiv de mândrie pe scena gastronomiei internaționale. Cristian Meleacă, un pizzar din Oradea, a reușit să cucerească juriul Campionatului Mondial de Pizza desfășurat la Napoli și să câștige prestigiosul Trofeu Caputo, una dintre cele mai importante distincții din domeniu.

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