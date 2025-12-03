European Pizza Show, competiția prestigioasă desfășurată la Londra în urmă cu câteva zile, a adus împreună cei mai cunoscuți pizzaioli din Europa. În cadrul acestui eveniment, pizzeria Biga din cartierul Schaerbeek, Bruxelles, s-a impus în fața concurenței. Nicola Falanga, maestrul localului, a câștigat premiul de „cel mai bun producător european de pizza” la categoria contemporană.

Rețeta câștigătoare

Pentru preparatul său, Falanga folosește un aluat special care schimbă complet textura și gustul pizzei. Rețeta include trei sosuri diferite de roșii și apă de roșii fermentată Piennolo, un ingredient rar și apreciat. Aceste elemente dau un gust intens și o consistență aparte preparatului.

Ingrediente naturale și sustenabile

Pe lângă aceste elemente, pizza este completată de pesto crocant și mozzarella de bivoliță. Pizzeria Biga se bazează pe ingrediente naturale, sustenabile și de calitate, ceea ce a atras atenția juriului. Gustul și textura au fost apreciate ca fiind unice, motiv pentru care titlul a ajuns la Bruxelles.

Bruxelles, noua destinație pentru iubitorii de pizza

Astfel, turiștii care vor să guste cea mai bună pizza din Europa nu trebuie să ajungă la Napoli sau Roma, ci la Bruxelles. Pizza de la Biga a fost declarată de experți drept cea mai bună de pe continent și poate fi savurată de oricine vizitează capitala Belgiei.

