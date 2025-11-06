România, campioană la prețuri în aeroporturi

O felie de pizza la București ajunge la 58 de lei, mai mult decât un sandwich bogat în capitala britanică.

Iar un espresso de la noi costă aproape dublu față de Vest.

Călătorii fac haz pe rețelele sociale, însă realitatea lovește direct în buzunar: un prânz la Otopeni poate ajunge și la 150 de lei, în timp ce în Madrid îl găsești cu doar 100.

Deși aeroporturile occidentale sunt recunoscute pentru prețuri ridicate, în România nota de plată a devenit nu doar surprinzătoare, ci și revoltătoare.