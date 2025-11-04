Importăm 60 la sută din legume, producem doar 40 la sută și mare parte din acestea merg la străini.

Situația din piețele din România

România, deși are un potențial agricol uriaș pe hârtie, a ajuns să importe 60% din legume. În piețe și supermarketuri rafturile sunt pline cu produse din Turcia, Polonia, Spania sau Grecia, în timp ce legumele românești fie sunt tot mai rare, fie pleacă direct în export. În Matca, cel mai mare bazin legumicol din țară, producătorii spun că ultimele roade se duc în străinătate, în timp ce pe piața internă apar scumpiri record.

Castraveții ajung la 8 lei, vinetele la 10 lei, iar roșiile la 30 de lei kilogramul.

Anul trecut, producția de legume a scăzut până la 10%, până la 2 milioane de tine, iar importurile s-au dublat în ultimul deceniu, depășind 750 de milioane de euro.