Aceasta este a cincea scumpire din această lună și a treia din această săptămână doar la motorină, care în ultimele șapte zile a urcat cu 20 de bani pe litru.

Benzina a înregistrat mai multe creșteri în luna octombrie, cu 4 bani pe litru în unele zile. Evoluția prețurilor din ultima lună a fost marcată de 11 modificări între creșteri și scăderi, însă tendința de majorare se accentuează în ultima perioadă.

Pe 1 ianuarie 2026 este așteptată o nouă scumpire a carburanților, ca urmare a creșterii accizelor: benzina se va scumpi cu 34 de bani pe litru, iar motorina cu 30 de bani pe litru, conform calculelor economica.net. Aceste majorări fac parte dintr-un pachet de ajustări fiscale propus de guvernul Bolojan.

În plan global, noile sancțiuni occidentale asupra Rusiei, unul dintre cei mai mari exportatori de țiței și motorină, au crescut semnificativ marjele de rafinare pentru motorină, determinând o creștere accentuată a prețului.

Traderii europeni își fac stocuri de motorină din alte surse, cum ar fi India, înainte de intrarea în vigoare a interdicției impuse de Uniunea Europeană în ianuarie 2026.

România consumă anual circa 8 milioane de tone de carburanți auto, în special motorină, iar Petrom, cu peste 550 de stații, este liderul pieței de distribuție a carburanților în țară.