Cheloo, bătaie cu poliția în curtea spitalului. Artistul a fost internat la Psihiatrie

Publicat 20 iun. 2026, 08:04 Sursă Realitatea PLUS

Cheloo a fost imobilizat de polițiști și internat la Psihiatrie după ce s-ar fi tăiat și ar fi provocat un scandal la spitalul din Breaza. Artistul, posibil aflat sub influența unor substanțe interzise, ar fi avut un comportament agresiv și s-ar fi luat la bătaie cu oamenii legii. Atenție, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii.

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