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Cheloo, bătaie cu poliția în curtea spitalului. Artistul a fost internat la Psihiatrie

Cheloo

Cheloo

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat20 iun. 2026, 08:04
SursăRealitatea PLUS

Cheloo a fost imobilizat de polițiști și internat la Psihiatrie după ce s-ar fi tăiat și ar fi provocat un scandal la spitalul din Breaza. Artistul, posibil aflat sub influența unor substanțe interzise, ar fi avut un comportament agresiv și s-ar fi luat la bătaie cu oamenii legii. Atenție, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii.

Scandalul a început după ce personalul medical a observat că artistul s-a tăiat cu cuțitul în zona gâtului și au decis să îl transfere pe acesta la o altă unitate medicală.

Când a văzut echipajul de poliție care însoțea ambulanța, Cheloo a încercat să fugă, însă forțele de ordine l-au prins, l-au imobilizat și l-au încătușat.

După ce a fost evaluat medical și tratat, cântărețul a fost transportat la spitalul de Psihiatrie, unde se află și acum. 

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