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Social· 1 min citire
Date îngrijorătoare: inflația ajunge la aproape 11%. Lista alimentelor care se scumpesc
Inflație
Publicat20 iun. 2026, 13:20
SursăRealitatea PLUS
Valul de scumpiri continuă! Inflația este în creștere și se apropie de 11%. Datele ne arată că inflația pe luna mai a fost de 10,9%, în creștere față de luna precedentă. Cel mai mult plătim pentru cafea, pâine, ulei și ouă. Scumpiri se înregistrează și la fructe și legume.
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