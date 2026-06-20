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Social· 1 min citire
Un milion de pensionari așteaptă banii promiși de doi ani. Mica recalculare ar putea fi blocată din cauza legii salarizării
Pensionari
Publicat20 iun. 2026, 13:39
SursăRealitatea PLUS
Pensionarii care au muncit o viață în condiții grele în regimul comunist ar putea să nu își mai primească banii promiși de acum 2 ani! Mica recalculare promisă încă din 2024 ar putea fi blocată din cauza legii salarizării. Angajații de la casele de pensii sunt nemulțumiți după ce mulți din ei vor rămâne cu salariile înghețate pe noua lege. Aceștia au făcut grevă japoneză și acum vor să declanșeze una de avertisment. În paralel, un milion de seniori așteaptă sumele promise, însă mii de dosare încă sunt blocate!
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