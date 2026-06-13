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Politica· 1 min citire
George Simion, alături de români la târgul de la Negreni: „E nevoie de speranță în România!”
George Simion
Publicat13 iun. 2026, 15:30
Actualizat13 iun. 2026, 15:32
SursăRealitatea PLUS
George Simion, alături de români în târgul de la Negreni, județul Cluj. Liderul AUR a stat de vorbă cu oamenii, le-a ascultat problemele și a făcut poze cu aceștia.
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