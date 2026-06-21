Solstițiul de vară: astăzi este cea mai lungă zi din an. Momentul în care Soarele „va sta pe loc”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iun. 2026, 10:03

Solstițiul de vară are loc duminică, 21 iunie, la ora 11.24, marcând începutul verii astronomice și totodată cea mai lungă zi din an. Durata zilei va atinge 15 ore și 32 de minute, în timp ce noaptea va dura doar 8 ore și 28 de minute.

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