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Solstițiul de vară: astăzi este cea mai lungă zi din an. Momentul în care Soarele „va sta pe loc”

Solstițiul de vară

Solstițiul de vară

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iun. 2026, 10:03

Solstițiul de vară are loc duminică, 21 iunie, la ora 11.24, marcând începutul verii astronomice și totodată cea mai lungă zi din an. Durata zilei va atinge 15 ore și 32 de minute, în timp ce noaptea va dura doar 8 ore și 28 de minute.

Potrivit Observatorului Astronomic „Vasile Urseanu”, în jurul acestei date longitudinea astronomică a Soarelui ajunge la 90°, moment în care astrul zilei se află la 23° 27' distanță unghiulară nord față de ecuatorul ceresc, descriindu-și mișcarea diurnă pe cercul cunoscut sub numele de Tropicul Racului.

Ce este, de fapt, solstițiul

Denumirea de „solstițiu”, din latinescul sol sistit, adică „Soarele stă", descrie momentul în care mișcarea aparentă a Soarelui își schimbă direcția față de declinațiile sale.

Fenomenul este o consecință a înclinării axei Pământului față de planul eclipticii cu 66° 33', care determină iluminarea inegală a celor două emisfere de-a lungul anului, generând astfel succesiunea anotimpurilor și inegalitatea zilelor și nopților la latitudinile medii.

La solstițiul de vară, Soarele atinge punctul culminant la 67° 52' deasupra orizontului pentru latitudinea medie a României. Tot acum, crepusculul are durata maximă din an, iar la latitudini ridicate se prelungește pe toată durata nopții, fenomenul cunoscut drept „nopțile albe”.

Tradiții populare

După momentul solstițiului, ziua va începe să scadă treptat, timp de șase luni, până la solstițiul de iarnă din 21 decembrie.

Solstițiul de vară este asociat din vechime cu strângerea primelor recolte și cu celebrarea Nopții de Sânziene. Tradițiile includ aprinderea focurilor la răspântii sau pe locuri înalte, trecerea animalelor prin foc pentru purificare și purtarea torțelor pe câmpuri pentru îndepărtarea dăunătorilor. Totodată, această perioadă este considerată prielnică pentru organizarea nunților.

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