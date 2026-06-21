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Majorare infimă a salariului minim în plin val de scumpiri. Angajatorii, loviți de taxe mai mari

Salariu

Salariu

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat21 iun. 2026, 10:34
SursăRealitatea PLUS

În plină criză economică, salariul minim crește de la 1 iulie cu doar 125 de lei net, o sumă infimă pentru cei aproape 1,8 milioane de români care vor beneficia de această majorare. Asta în timp ce au loc scumpiri constante și un coș minim de consum ce depășește 5.000 de lei pe lună. În plus, șoferii primesc o nouă lovitură: cresc și amenzile rutiere.

România traversează o perioadă dificilă din punct de vedere economic, marcată de scumpiri succesive și facturi la energie tot mai mari.

Majorare de la 1 iulie a salariului minim cu doar 125 lei

De la 1 iulie, aproximativ 1,8 milioane de români vor beneficia de o majorare a salariului minim, însă creșterea de 125 de lei este considerată insuficientă în raport cu costul real al vieții.

Salariul minim net va ajunge la 2.699 de lei, în condițiile în care coșul de consum se apropie de 5.000 de lei lunar. Practic, diferența dintre venituri și cheltuielile de bază rămâne uriașă, iar pentru milioane de români, banii nu vor ajunge nici măcar pentru strictul necesar.

Angajatorii, loviți de taxe mai mari odată cu majorarea salariului minim

Angajatorii vor suporta și ei consecințele majorării, fiind nevoiți să plătească aproape 300 de lei în plus per angajat, odată cu achitarea taxelor și impozitelor aferente noului salariu minim.

Șoferii sunt și ei afectați direct: odată cu creșterea salariului minim, punctul de amendă va urca cu aproximativ 5%, ceea ce înseamnă că sancțiunile rutiere vor deveni mai costisitoare începând din iulie.

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