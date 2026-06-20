Advertising
Advertising
Economie· 1 min citire
Magyar impune impozite speciale pe averile bogaților din Ungaria. Bolojan impozitează mamele și pensionarii
Peter Magyar, premierul Ungariei
Publicat20 iun. 2026, 10:34
SursăRealitatea PLUS
Premierul Ungariei vrea impozit pe averile bogaților care ar putea aduce până la un miliard de euro la bugetul de stat. Noul impozit ar urma să se aplice persoanelor care ajung la venituri de un miliard de forinți.
Citește și
- 10:55Extinderea capacității de depozitare a cerealelor confirmă Portul Constanța ca hub strategic pentru fluxurile de marfă din Ucraina
- 08:36Efectele în lanț ale scumpirilor, noi majorări ale dobânzilor
- 23:43România nu pierde niciun ban din PNRR. Negocierile cu Bruxelles-ul s-au încheiat cu succes
- 19:32Industria Europei, risc de colaps din cauza exporturilor. Întâlnirea G7: China, adevăratul pericol la adresa economiei
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News