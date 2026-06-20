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Economie· 1 min citire

Magyar impune impozite speciale pe averile bogaților din Ungaria. Bolojan impozitează mamele și pensionarii

Peter Magyar, premierul Ungariei

Peter Magyar, premierul Ungariei

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat20 iun. 2026, 10:34
SursăRealitatea PLUS

Premierul Ungariei vrea impozit pe averile bogaților care ar putea aduce până la un miliard de euro la bugetul de stat. Noul impozit ar urma să se aplice persoanelor care ajung la venituri de un miliard de forinți.

Potrivit autorităților, impozitul ar fi de 1% pe an și s-ar putea aplica și pentru imobile sau alte proprietăți. În schimb, la noi în țară supraimpzotarea averilor a fost un eșec.

Executivul a venit cu taxe pentru români pentru a reduce deficitul. S-a introdus CASS pentru mame și pensionari, a crescut TVA, iar impozitele și taxele locale au fost majorate.

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