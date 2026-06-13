Nicușor Dan, după întâlnirea cu preşedinta Consiliului European pentru Cercetare: „România trebuie să transforme cercetarea și inovarea în priorități strategice”

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj privind importanța cercetării și inovării pentru viitorul României și al Uniunii Europene, după întâlnirea avută cu Maria Leptin, liderul uneia dintre cele mai importante instituții europene dedicate susținerii excelenței științifice.
Șeful statului a subliniat că investițiile în cercetare nu trebuie privite ca simple cheltuieli bugetare, ci ca elemente esențiale pentru creșterea competitivității economice, consolidarea securității și dezvoltarea autonomiei strategice a Europei.
Viitorul finanțării europene pentru cercetare, pe agenda discuțiilor
Potrivit lui Nicușor Dan, întâlnirea cu Maria Leptin a avut ca principal obiectiv analizarea perspectivelor privind finanțarea europeană a cercetării și inovării, în contextul pregătirii viitorului Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene și al programului care va înlocui actualul program european de finanțare pentru cercetare.
„Am avut o întâlnire productivă cu prof. Maria Leptin, Președinta Consiliului European pentru Cercetare, una dintre cele mai importante instituții europene dedicate susținerii cercetării de frontieră și excelenței științifice.
Am discutat despre viitorul finanțării europene pentru cercetare și inovare, în contextul pregătirii următorului Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene și al programului care va succeda Horizon Europe. Pentru România, este esențial ca cercetarea și inovarea să fie tratate ca investiții strategice în competitivitatea economică, securitatea și autonomia strategică a Europei.
Consiliul European pentru Cercetare finanțează proiecte de cercetare fundamentală în toate domeniile științifice, având ca unic criteriu excelența științifică. Acest principiu trebuie menținut și consolidat, pentru a putea valorifica la maximum potențialul cercetării și a resursei umane valoroase din România.
Trebuie să construim și în România instituții capabile să atragă, să păstreze și să susțină talent științific de cel mai înalt nivel.
Doar astfel țara noastră poate fi mai mult decât un simplu beneficiar al progresului tehnologic, și să devină unul dintre locurile în care acesta se produce - în domenii esențiale precum inteligență artificială, biotehnologii, energie, securitate cibernetică, apărare sau științe sociale.”, a transmis Nicușor Dan.