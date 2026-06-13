Nicușor Dan, după întâlnirea cu preşedinta Consiliului European pentru Cercetare: „România trebuie să transforme cercetarea și inovarea în priorități strategice”

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 13 iun. 2026, 13:39

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj privind importanța cercetării și inovării pentru viitorul României și al Uniunii Europene, după întâlnirea avută cu Maria Leptin, liderul uneia dintre cele mai importante instituții europene dedicate susținerii excelenței științifice.

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