Petrișor Peiu: „Românii suportă costul greșelilor!”

Publicat 13 iun. 2026, 13:27 Sursă Realitatea PLUS

Petrișor Peiu acuză actuala coaliție de guvernare că transferă efectele crizei financiare către populație și mediul de afaceri prin inflație. Liderul senatorilor AUR susține că deficitul bugetar și datoria publică au crescut necontrolat, iar românii sunt cei care suferă și suportă costurile prin scăderea veniturilor reale și creșterea prețurilor.

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