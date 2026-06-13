Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Petrișor Peiu: „Românii suportă costul greșelilor!”
Petrișor Peiu
Publicat13 iun. 2026, 13:27
SursăRealitatea PLUS
Petrișor Peiu acuză actuala coaliție de guvernare că transferă efectele crizei financiare către populație și mediul de afaceri prin inflație. Liderul senatorilor AUR susține că deficitul bugetar și datoria publică au crescut necontrolat, iar românii sunt cei care suferă și suportă costurile prin scăderea veniturilor reale și creșterea prețurilor.
Citește și
- 15:30George Simion, alături de români la târgul de la Negreni: „E nevoie de speranță în România!”
- 15:08Gheorghe Piperea (europarlamentar AUR): „Statul român ar fi pierdut până la 30 de miliarde de lei din cauza manipulării ROBOR”
- 14:01Țara e în pericol: noul avertisment al președintelui. România e pe cale să sufere o cădere economică bruscă
- 13:39Nicușor Dan, după întâlnirea cu preşedinta Consiliului European pentru Cercetare: „România trebuie să transforme cercetarea și inovarea în priorități strategice”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News