Extinderea capacității de depozitare a cerealelor confirmă Portul Constanța ca hub strategic pentru fluxurile de marfă din Ucraina

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 iun. 2026, 10:55

Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) salută inaugurarea, la Constanța, a proiectului de extindere a capacității de depozitare a Terminalului de cereale Comvex, prin realizarea a cinci noi celule de depozitare în capătul de Est al Danei 80. Proiectul adăugaă 28.000 de tone metrice de capacitate temporară de stocare a cerealelor.

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