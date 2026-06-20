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Economie· 2 min citire
Extinderea capacității de depozitare a cerealelor confirmă Portul Constanța ca hub strategic pentru fluxurile de marfă din Ucraina
CCIR
Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) salută inaugurarea, la Constanța, a proiectului de extindere a capacității de depozitare a Terminalului de cereale Comvex, prin realizarea a cinci noi celule de depozitare în capătul de Est al Danei 80. Proiectul adăugaă 28.000 de tone metrice de capacitate temporară de stocare a cerealelor.
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